Apple готує бюджетний iPhone 17e: що про нього відомо — Finance.ua

Apple готує бюджетний iPhone 17e: що про нього відомо 21.08.2025, 00:22 — Технології&Авто

Лінійка флагманських iPhone 17 вийде зовсім скоро — очікується чотири нові моделі, більшість з яких може подорожчати. Але для тих, хто не готовий переплачувати, Apple готує п’ятий смартфон — iPhone 17e, і новий інсайд розкриває його ключові апгрейди.

Про це повідомив профільний ресурс 9to5Mac

iPhone 17e отримає Dynamic Island і новий чип

Як повідомляють інсайдери, iPhone 17e обзаведеться кількома важливими оновленнями, зокрема Dynamic Island. Це особливо примітно, адже нинішній iPhone 16e все ще використовує виріз-«чубок», і вважалося, що Apple збереже цей дизайн хоча б на одне покоління.

Крім того, смартфон може отримати новий процесор A19 — логічне продовження тренда: iPhone 16e вийшов з A18, актуальним на той момент.

Також очікуються зміни в дизайні. Поки що незрозуміло, чи йдеться виключно про впровадження Dynamic Island, чи Apple готує більш помітні нововведення в зовнішньому вигляді пристрою.

За даними інсайдера Digital Chat Station, iPhone 17e представлять на початку 2026 року — через кілька місяців після старших моделей лінійки. Apple, схоже, планує випускати оновлену версію серії «e» щороку.

Очікувані характеристики iPhone 17e:

6,1-дюймовий OLED-дисплей;

12 Мп фронтальна камера;

48 Мп основна камера;

Face ID.

