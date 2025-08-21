Apple готує бюджетний iPhone 17e: що про нього відомо — Finance.ua

Apple готує бюджетний iPhone 17e: що про нього відомо
Лінійка флагманських iPhone 17 вийде зовсім скоро — очікується чотири нові моделі, більшість з яких може подорожчати. Але для тих, хто не готовий переплачувати, Apple готує п’ятий смартфон — iPhone 17e, і новий інсайд розкриває його ключові апгрейди.
Про це повідомив профільний ресурс 9to5Mac.
iPhone 17e отримає Dynamic Island і новий чип
Як повідомляють інсайдери, iPhone 17e обзаведеться кількома важливими оновленнями, зокрема Dynamic Island. Це особливо примітно, адже нинішній iPhone 16e все ще використовує виріз-«чубок», і вважалося, що Apple збереже цей дизайн хоча б на одне покоління.
Крім того, смартфон може отримати новий процесор A19 — логічне продовження тренда: iPhone 16e вийшов з A18, актуальним на той момент.
Також очікуються зміни в дизайні. Поки що незрозуміло, чи йдеться виключно про впровадження Dynamic Island, чи Apple готує більш помітні нововведення в зовнішньому вигляді пристрою.
За даними інсайдера Digital Chat Station, iPhone 17e представлять на початку 2026 року — через кілька місяців після старших моделей лінійки. Apple, схоже, планує випускати оновлену версію серії «e» щороку.
Очікувані характеристики iPhone 17e:
- 6,1-дюймовий OLED-дисплей;
- 12 Мп фронтальна камера;
- 48 Мп основна камера;
- Face ID.
