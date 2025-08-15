У мережі з’явилися ціни та характеристики всієї лінійки iPhone 17 — Finance.ua

У мережі з’явилися ціни та характеристики всієї лінійки iPhone 17 15.08.2025, 00:15 — Технології&Авто

Поки весь світ чекає на вересневу презентацію Apple, у мережі з’явилися характеристики всіх смартфонів, які будуть на ній представлені. Від характеристик екрану, камери та батареї до ціни на пристрій.

Порівняльну інфографіку опублікувало у своїх соцмережах американське профільне видання Apple Hub.

На ній можна знайти всі характеристики чотирьох iPhone 17, а також рендери зовнішнього вигляду ґаджетів.

Варто зазначити, що опубліковані Apple Hub дані не можна вважати офіційними. Всі вони ґрунтуються на витоках, які публікувались у ЗМІ, блогах та соцмережах. Виробник ніде не підтверджував цю інформацію. І навряд чи підтвердить до презентації, яка має відбутись у перших числах вересня.

І ось що відомо зі звідних даних, які зібрало видання:

iPhone 17: OLED-дисплей 6,3'', частота екрану 120 Гц, матеріал корпусу — алюміній та скло, чип A19, 8 Гб оперативної пам’яті, ємність акумулятора 3,600 mAh, зйомка 4К, ціна 799 доларів;

OLED-дисплей 6,3'', частота екрану 120 Гц, матеріал корпусу — алюміній та скло, чип A19, 8 Гб оперативної пам’яті, ємність акумулятора 3,600 mAh, зйомка 4К, ціна 799 доларів; iPhone 17 Air: OLED-дисплей 6,6″, частота екрану 120 Гц, постійний захист для очей, матеріал корпусу — титан та скло, чип A19, 12 Гб оперативної пам’яті, ємність акумулятора в 2,900 mAh, зйомка в 4К, ціна 949 доларів;

OLED-дисплей 6,6″, частота екрану 120 Гц, постійний захист для очей, матеріал корпусу — титан та скло, чип A19, 12 Гб оперативної пам’яті, ємність акумулятора в 2,900 mAh, зйомка в 4К, ціна 949 доларів; iPhone 17 Pro: OLED-дисплей 6,3'', частота екрану 120 Гц, постійний захист для очей, антирефлексне покриття дисплея, матеріал корпусу — алюміній та скло, чип A19, 12 Гб оперативної пам’яті, ємність акумулятора 3,600 mAh, зйомка у 8К, ціна 1049 доларів;

OLED-дисплей 6,3'', частота екрану 120 Гц, постійний захист для очей, антирефлексне покриття дисплея, матеріал корпусу — алюміній та скло, чип A19, 12 Гб оперативної пам’яті, ємність акумулятора 3,600 mAh, зйомка у 8К, ціна 1049 доларів; iPhone 17 Pro Max: OLED-дисплей 6,9'', частота екрану 120 Гц, постійний захист для очей, антирефлексне покриття дисплея, матеріал корпусу — алюміній та скло, чип A19, 12 Гб оперативної пам’яті, ємність акумулятора 5,000 mAh, зйомка 8К, ціна 1249 доларів.

Окрім того видання показало інфографіку з усіма новими продуктами, які Apple може представити на презентації 9 вересня. Окрім чотирьох моделей iPhone 17, це також будуть три нові моделі годинників Apple Watch, поліпшена мітка Air Tag і навушники AirPods Pro 3.

Нагадаємо, інсайдери стверджують, що Apple працює над новим доступним MacBook із ціною від $599 до $699. Модель нібито отримає процесор A18 Pro з iPhone 16 Pro і 12,9-дюймовий дисплей. Масове виробництво планують розпочати у третьому кварталі цього року.

