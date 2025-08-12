Apple готує доступний MacBook з чипом від iPhone 16 Pro — Finance.ua

Apple готує доступний MacBook з чипом від iPhone 16 Pro Сьогодні 02:03 — Технології&Авто

Apple готує доступний MacBook з чипом від iPhone 16 Pro

Apple працює над новим доступним MacBook із ціною від $599 до $699. Модель нібито отримає процесор A18 Pro з iPhone 16 Pro і 12,9-дюймовий дисплей. Масове виробництво планують розпочати у третьому кварталі цього року.

Про це повідомляє Digitimes

Частина інформації, за словами Digitimes, походить від джерел, пов’язаних із Quanta — великим тайванським виробником, який збирає ноутбуки для Apple, Dell та HP.

На відміну від поточних MacBook, які використовують чипи M-серії, бюджетна версія отримає мобільний процесор A18 Pro. Він має:

2 продуктивні ядра Everest (4,05 ГГц)

4 енергоефективні ядра Sawtooth (2,42 ГГц)

вбудований 6-ядерний GPU з 768 шейдерами (до 1,5 ГГц) Чип виготовлено за 3-нм техпроцесом TSMC N3E. Хоча його продуктивність поступатиметься M-серії, оптимізація macOS під архітектуру Arm може забезпечити гідний рівень швидкодії.

Читайте також Apple збільшує інвестиції у США до $600 млрд за чотири роки

Дисплей і можливі компроміси

Новий MacBook матиме 12,9-дюймовий екран — менший за 13,6-дюймовий у MacBook Air. Очікується, що для зниження ціни Apple може зменшити не лише діагональ, а й характеристики дисплея: яскравість, колірне охоплення та інші параметри.

Пам’ять і сховище

Аналітики прогнозують мінімальні конфігурації оперативної пам’яті та накопичувача, щоб стимулювати користувачів переходити на дорожчі моделі MacBook Air або конфігурації з доплатою.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.