Apple готує доступний MacBook з чипом від iPhone 16 Pro — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Apple готує доступний MacBook з чипом від iPhone 16 Pro

Технології&Авто
18
Apple готує доступний MacBook з чипом від iPhone 16 Pro
Apple готує доступний MacBook з чипом від iPhone 16 Pro
Apple працює над новим доступним MacBook із ціною від $599 до $699. Модель нібито отримає процесор A18 Pro з iPhone 16 Pro і 12,9-дюймовий дисплей. Масове виробництво планують розпочати у третьому кварталі цього року.
Про це повідомляє Digitimes.
Частина інформації, за словами Digitimes, походить від джерел, пов’язаних із Quanta — великим тайванським виробником, який збирає ноутбуки для Apple, Dell та HP.
На відміну від поточних MacBook, які використовують чипи M-серії, бюджетна версія отримає мобільний процесор A18 Pro. Він має:
  • 2 продуктивні ядра Everest (4,05 ГГц)
  • 4 енергоефективні ядра Sawtooth (2,42 ГГц)
  • вбудований 6-ядерний GPU з 768 шейдерами (до 1,5 ГГц) Чип виготовлено за 3-нм техпроцесом TSMC N3E. Хоча його продуктивність поступатиметься M-серії, оптимізація macOS під архітектуру Arm може забезпечити гідний рівень швидкодії.
Читайте також

Дисплей і можливі компроміси

Новий MacBook матиме 12,9-дюймовий екран — менший за 13,6-дюймовий у MacBook Air. Очікується, що для зниження ціни Apple може зменшити не лише діагональ, а й характеристики дисплея: яскравість, колірне охоплення та інші параметри.

Пам’ять і сховище

Аналітики прогнозують мінімальні конфігурації оперативної пам’яті та накопичувача, щоб стимулювати користувачів переходити на дорожчі моделі MacBook Air або конфігурації з доплатою.
За матеріалами:
double.news
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems