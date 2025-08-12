Apple готує доступний MacBook з чипом від iPhone 16 Pro — Finance.ua

Apple готує доступний MacBook з чипом від iPhone 16 Pro
Apple працює над новим доступним MacBook із ціною від $599 до $699. Модель нібито отримає процесор A18 Pro з iPhone 16 Pro і 12,9-дюймовий дисплей. Масове виробництво планують розпочати у третьому кварталі цього року.
Про це повідомляє Digitimes.
Частина інформації, за словами Digitimes, походить від джерел, пов’язаних із Quanta — великим тайванським виробником, який збирає ноутбуки для Apple, Dell та HP.
На відміну від поточних MacBook, які використовують чипи M-серії, бюджетна версія отримає мобільний процесор A18 Pro. Він має:
- 2 продуктивні ядра Everest (4,05 ГГц)
- 4 енергоефективні ядра Sawtooth (2,42 ГГц)
- вбудований 6-ядерний GPU з 768 шейдерами (до 1,5 ГГц) Чип виготовлено за 3-нм техпроцесом TSMC N3E. Хоча його продуктивність поступатиметься M-серії, оптимізація macOS під архітектуру Arm може забезпечити гідний рівень швидкодії.
Дисплей і можливі компроміси
Новий MacBook матиме 12,9-дюймовий екран — менший за 13,6-дюймовий у MacBook Air. Очікується, що для зниження ціни Apple може зменшити не лише діагональ, а й характеристики дисплея: яскравість, колірне охоплення та інші параметри.
Пам’ять і сховище
Аналітики прогнозують мінімальні конфігурації оперативної пам’яті та накопичувача, щоб стимулювати користувачів переходити на дорожчі моделі MacBook Air або конфігурації з доплатою.
Поділитися новиною
Також за темою
Apple готує доступний MacBook з чипом від iPhone 16 Pro
Citroën показав новий C5 Aircross
Найменший заряджений електромобіль Kia вийде у 2027 році
Nissan відродить відому недорогу модель, яка продавалася в Україні (фото)
Bugatti представила унікальний суперкар Brouillard (фото)
Volkswagen завершує випуск преміального кросовера Touareg