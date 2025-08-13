На AirPods з’явиться переклад розмови в реальному часі — Finance.ua

На AirPods з’явиться переклад розмови в реальному часі 13.08.2025, 00:37 — Технології&Авто

Apple тестує функцію перекладу в реальному часі для AirPods, яка дозволить перекладати розмови наживо. Нововведення помітили у бета-версії iOS 26, і воно може з’явитися вже з офіційним релізом оновлення або в одному з наступних патчів.

Про це пише MacRumor s

У шостій бета-версії iOS 26 виявили зображення AirPods із написом «Hello» кількома мовами та підказкою про активацію функції подвійним натисканням. Файл у системі має назву «Translate», що прямо натякає на можливість запуску режиму живого перекладу.

За даними 9to5Mac, іконка розташована у внутрішніх файлах застосунку Translate. Це підтверджує, що Apple активно працює над розширенням функцій перекладу поза межами iPhone чи iPad.

