Toyota створить електромобіль FT-Me

Технології&Авто
22
Toyota FT-Me, який виглядає як витвір дизайнера, натхненного науково-фантастичними гаджетами для підлітків, може незабаром перетворитися на реальність.
Двомісний компактний електромобіль розміром із пінту отримав потужний поштовх до виробництва завдяки гранту уряду Великобританії у 15 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 20 мільйонів доларів).
Інвестиції надаються в рамках британської програми Drive35, яку координує некомерційний центр Advanced Propulsion. Грант дозволить об’єднати зусилля Toyota та її партнерів — компанії ELM, фахівців із легких електромобілів, Savcor зі сферою сонячних технологій і Університету Дербі, який займатиметься тестуванням продуктивності.
Проєкт спрямований на вивчення доцільності створення акумуляторного електромобіля для європейської категорії L6e легких чотириколісних велосипедів, що лягло в основу концепції FT-Me. Дослідження проходитимуть на заводі Toyota в Бернастоні (Дербішир), який у перспективі може стати базою для обмеженого місцевого виробництва.
Концепція передбачає використання інтегрованого сонячного даху від Savcor, покращену цифрову комунікацію, широке застосування перероблених і стійких матеріалів, а також можливість взаємного використання компонентів із електромобілем доставки останньої милі ELM. Хоча деякі футуристичні елементи, такі як світлодіодні акценти, можуть зазнати змін, основна форма FT-Me збережеться.
За матеріалами:
MMR
Авто
