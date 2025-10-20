Mitsubishi дав анонс новому електромобілю (фото) Сьогодні 02:59 — Технології&Авто

Mitsubishi продовжує розширювати свою лінійку моделей і цього разу робить ставку на американський ринок. Компанія показала тизер нового електромобіля, створеного на базі останнього покоління Nissan Leaf.

Цей крок став черговим результатом співпраці в межах альянсу Nissan-Renault-Mitsubishi, яка дозволяє брендам ділитися технологіями та платформами.

Нова модель стане першим електричним седаном Mitsubishi для США, однак, за попередньою інформацією, до Європи вона не потрапить. Автомобіль отримає власний дизайн із характерними елементами стилю марки, хоча форма кузова та пропорції виразно нагадують Leaf. Очікується, що електрокар матиме запас ходу до 620 км, сучасний салон і поліпшену аеродинаміку.

Паралельно Mitsubishi анонсувала ще одну новинку — позашляхову версію Outlander із назвою Trail Edition. Вона буде орієнтована на водіїв, які шукають авто для активного відпочинку та бездоріжжя. За словами виробника, модель отримає міцніший зовнішній вигляд, вдосконалену підвіску та функціональні оновлення для підвищення прохідності.

Обидві моделі розроблені спеціально для північноамериканського ринку, де Mitsubishi прагне посилити свої позиції. Дата офіційного дебюту поки не оголошена, але очікується, що електричний седан і позашляховий Outlander покажуть до кінця 2025 року.

