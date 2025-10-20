0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Isuzu оновила D-Max (фото)

Технології&Авто
20
Isuzu оновила D-Max (фото)
Isuzu оновила D-Max (фото)
Коли думаєш про комерційну вантажівку середнього розміру, зазвичай уявляєш щось максимально функціональне: нефарбовані бампери, сталеві колеса та інтер’єр, де довговічність важливіша за комфорт.
Але не всі, хто працює серйозно, готові відмовлятися від зручностей. Саме для таких Isuzu представила нову D-Max V-Cross Commercial для Великобританії.
Isuzu оновила D-Max (фото)
Новий пікап побудований на базі флагманської комплектації V-Cross, але перероблений під професійних користувачів — фермерів, торговців і будівельників, які проводять у машині не менше часу, ніж на роботі. Зовні він мало відрізняється від звичайного D-Max V-Cross: ті самі бі-світлодіодні фари, темно-сірі акценти та 18-дюймові легкосплавні диски. Однак комерційна версія отримала легкий навіс для вантажного ліжка, що захищає його від дощу та сонця, а також буксирний бар і підкладку для вантажної зони.
У салоні двокабінний кузов, але за рахунок перетворення задніх сидінь на простір для безпечного навантаження місця для пасажирів стало менше. Задні вікна тоновані, а передні сидіння прикриті захисними кришками, щоб вантажівка залишалася зареєстрованою як комерційний транспортний засіб.
Стандартне обладнання включає 9-дюймовий сенсорний екран мультимедіа, 7-дюймову цифрову панель приладів, аудіосистему з восьми динаміків, шкіряні сидіння з підігрівом, двозонний клімат-контроль, режим Rough Terrain та пакет систем ADAS.
Технічно новинка зберегла базову конструкцію драбинної рами: корисне навантаження становить 1 тонну, а буксирна потужність — 3,5 тонни. Пікап оснащений 1,9-літровим турбодизелем потужністю 162 к.с. і 360 Нм крутного моменту, автоматичною коробкою передач і системою повного приводу з заднім диференціальним замком. Потужніший 3,0-літровий мотор для Великобританії недоступний.
За матеріалами:
MMR
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems