Isuzu оновила D-Max (фото) 20.10.2025, 01:02 — Технології&Авто

Isuzu оновила D-Max (фото)

Коли думаєш про комерційну вантажівку середнього розміру, зазвичай уявляєш щось максимально функціональне: нефарбовані бампери, сталеві колеса та інтер’єр, де довговічність важливіша за комфорт.

Але не всі, хто працює серйозно, готові відмовлятися від зручностей. Саме для таких Isuzu представила нову D-Max V-Cross Commercial для Великобританії.

Новий пікап побудований на базі флагманської комплектації V-Cross, але перероблений під професійних користувачів — фермерів, торговців і будівельників, які проводять у машині не менше часу, ніж на роботі. Зовні він мало відрізняється від звичайного D-Max V-Cross: ті самі бі-світлодіодні фари, темно-сірі акценти та 18-дюймові легкосплавні диски. Однак комерційна версія отримала легкий навіс для вантажного ліжка, що захищає його від дощу та сонця, а також буксирний бар і підкладку для вантажної зони.

У салоні двокабінний кузов, але за рахунок перетворення задніх сидінь на простір для безпечного навантаження місця для пасажирів стало менше. Задні вікна тоновані, а передні сидіння прикриті захисними кришками, щоб вантажівка залишалася зареєстрованою як комерційний транспортний засіб.

Стандартне обладнання включає 9-дюймовий сенсорний екран мультимедіа, 7-дюймову цифрову панель приладів, аудіосистему з восьми динаміків, шкіряні сидіння з підігрівом, двозонний клімат-контроль, режим Rough Terrain та пакет систем ADAS.

Технічно новинка зберегла базову конструкцію драбинної рами: корисне навантаження становить 1 тонну, а буксирна потужність — 3,5 тонни. Пікап оснащений 1,9-літровим турбодизелем потужністю 162 к.с. і 360 Нм крутного моменту, автоматичною коробкою передач і системою повного приводу з заднім диференціальним замком. Потужніший 3,0-літровий мотор для Великобританії недоступний.

MMR За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.