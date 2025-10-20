0 800 307 555
Як швидко знайти вільні місця для паркування у Києві

Технології&Авто
Мешканці Києва тепер можуть перевіряти наявність вільних місць на парковках просто «в кілька кліків». Допоможе у цьому мобільний застосунок «Київ Цифровий», який відображає заповненість паркувальних майданчиків у режимі реального часу.
Сервіс працює у розділі «Погодинне паркування». Щоб знайти вільне місце, користувачеві достатньо відкрити карту парковок у застосунку та вибрати потрібну локацію.
Для зручності водіїв заповненість позначається кольорами: зелений — більше 70% вільних місць, жовтий — 40−70%, червоний — залишилися останні місця, сірий — всі місця зайняті.
Наразі у Києві працює 330 паркувальних майданчиків, з яких 200 розташовані у першій паркувальній зоні. До сервісу вже підключено 83 майданчики, обладнані 219 камерами, які відстежують заповненість у режимі реального часу.
Місто поступово розширює покриття: 19 майданчиків вже мають 100% охоплення камер, 22 — понад 50%, 10 — понад 30%, а на 32 майданчиках поки що працює часткове покриття до 30%. У КМДА зазначають, що такий підхід дозволяє інтегрувати сервіс у всі паркувальні зони столиці, щоб водії могли заздалегідь дізнаватися, де є вільне місце.
За матеріалами:
MMR
Авто
