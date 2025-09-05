0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Robotaxi вийшов за межі Остіна у Техасі: Tesla відкриває безпілотне авто для всіх

Технології&Авто
26
Robotaxi вийшов за межі Остіна у Техасі: Tesla відкриває безпілотне авто для всіх
Robotaxi вийшов за межі Остіна у Техасі: Tesla відкриває безпілотне авто для всіх
Мобільний додаток Robotaxi тепер відкритий для всіх користувачів, Tesla розширює свої послуги за межі районів Остіна у штаті Техас, США.
Про це повідомляє Вloomberg.
Додаток Robotaxi Tesla Inc. інвестора компанії та мільярдера Ілона Маска відкрито для широкої публіки.
«Додаток Robotaxi тепер доступний для всіх», — йдеться в публікації компанії на X.
Тепер користувачам абсолютно різних локацій дозволяється завантажувати Robotaxi та приєднуватися до списку очікування.
Robotaxi доступний для користувачів iPhone. Водночас у Tesla оголосили, що підтримка Android «з'явиться в майбутньому».
Нагадаємо, Tesla розпочала обмежене тестування сервісу Robotaxi 22 червня в Техасі. Було дозволено поїздки лише запрошеним особам у супроводі «моніторів безпеки». Використовувалося приблизно від 10 до 20 позашляховиків Model Y. З того часу компанія розширила свою діяльність, пропонуючи неавтономний сервіс спільних поїздок у затоці Сан-Франциско під тією ж назвою.
За матеріалами:
УНН
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems