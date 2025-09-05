Robotaxi вийшов за межі Остіна у Техасі: Tesla відкриває безпілотне авто для всіх 05.09.2025, 01:20 — Технології&Авто

Robotaxi вийшов за межі Остіна у Техасі: Tesla відкриває безпілотне авто для всіх

Мобільний додаток Robotaxi тепер відкритий для всіх користувачів, Tesla розширює свої послуги за межі районів Остіна у штаті Техас, США.

Про це повідомляє Вloomberg.

Додаток Robotaxi Tesla Inc. інвестора компанії та мільярдера Ілона Маска відкрито для широкої публіки.

«Додаток Robotaxi тепер доступний для всіх», — йдеться в публікації компанії на X.

Robotaxi app now available to all



Download to join waitlist – expanding access soon pic.twitter.com/gYsB3ZkbZB — Tesla Robotaxi (@robotaxi) September 4, 2025

Тепер користувачам абсолютно різних локацій дозволяється завантажувати Robotaxi та приєднуватися до списку очікування.

Robotaxi доступний для користувачів iPhone. Водночас у Tesla оголосили, що підтримка Android «з'явиться в майбутньому».

Нагадаємо, Tesla розпочала обмежене тестування сервісу Robotaxi 22 червня в Техасі. Було дозволено поїздки лише запрошеним особам у супроводі «моніторів безпеки». Використовувалося приблизно від 10 до 20 позашляховиків Model Y. З того часу компанія розширила свою діяльність, пропонуючи неавтономний сервіс спільних поїздок у затоці Сан-Франциско під тією ж назвою.

За матеріалами:

