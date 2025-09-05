Robotaxi вийшов за межі Остіна у Техасі: Tesla відкриває безпілотне авто для всіх
Мобільний додаток Robotaxi тепер відкритий для всіх користувачів, Tesla розширює свої послуги за межі районів Остіна у штаті Техас, США.
Про це повідомляє Вloomberg.
Додаток Robotaxi Tesla Inc. інвестора компанії та мільярдера Ілона Маска відкрито для широкої публіки.
«Додаток Robotaxi тепер доступний для всіх», — йдеться в публікації компанії на X.
Robotaxi app now available to all— Tesla Robotaxi (@robotaxi) September 4, 2025
Download to join waitlist – expanding access soon pic.twitter.com/gYsB3ZkbZB
Тепер користувачам абсолютно різних локацій дозволяється завантажувати Robotaxi та приєднуватися до списку очікування.
Robotaxi доступний для користувачів iPhone. Водночас у Tesla оголосили, що підтримка Android «з'явиться в майбутньому».
Нагадаємо, Tesla розпочала обмежене тестування сервісу Robotaxi 22 червня в Техасі. Було дозволено поїздки лише запрошеним особам у супроводі «моніторів безпеки». Використовувалося приблизно від 10 до 20 позашляховиків Model Y. З того часу компанія розширила свою діяльність, пропонуючи неавтономний сервіс спільних поїздок у затоці Сан-Франциско під тією ж назвою.
Поділитися новиною
Також за темою
Robotaxi вийшов за межі Остіна у Техасі: Tesla відкриває безпілотне авто для всіх
Instagram випустив застосунок для iPad
Apple готує компактну та доступну AR-гарнітуру Vision Air до 2027 року
Китайські науковці створили перший у світі мультичастотний чип 6G зі швидкістю понад 100 Гбіт/с
Apple оновить iPhone 12 у всьому ЄС, щоб знизити рівень випромінювання
Audi відродить знамениту спортивну модель у новому форматі