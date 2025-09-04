Apple оновить iPhone 12 у всьому ЄС, щоб знизити рівень випромінювання

0 800 307 555
Apple випустить спеціальне програмне оновлення для власників iPhone 12 у 27 країнах ЄС, щоб знизити показники випромінювання до рівня, що відповідає європейським нормам. Рішення компанія ухвалила після того, як Єврокомісія підтримала вимогу Франції зупинити продажі пристрою та привести його у відповідність до стандартів безпеки.
Як повідомляє MacRumors, оновлення поширять упродовж найближчих тижнів.
Це фактично повторення кроку, який Apple зробила у Франції ще у вересні 2023 року, коли регулятор Agence Française Nationale des Fréquences (ANFR) виявив перевищення допустимого рівня поглинання електромагнітних хвиль тілом (SAR).
Тоді компанію зобов’язали припинити продажі та оновити прошивку для вже проданих пристроїв.
Apple і надалі вважає, що французькі методи тестування були некоректними, оскільки не врахували функцію автоматичного «off-body detection», яка знижує випромінювання, коли телефон не притиснутий до тіла.
Утім, корпорація погодилася дотриматися позиції Єврокомісії. «Ми не згодні з методикою тестування, але поважаємо рішення і підтверджуємо: користувачі можуть і далі безпечно використовувати iPhone 12», — йдеться у заяві компанії.
Європейська комісія, своєю чергою, назвала дії Франції виправданими. Це означає, що Apple була змушена застосувати виправлення одночасно для всіх країн блоку, щоб уникнути повторення локальних заборон у майбутньому.
Норми SAR визначають максимально допустимий рівень електромагнітної енергії, яку може поглинати тіло користувача від смартфона. У ЄС цей показник є жорсткішим, ніж у багатьох інших країнах.
Скандал довкола iPhone 12 став показовим кейсом: навіть технологічні гіганти змушені адаптувати свої пристрої під вимоги національних і наднаціональних регуляторів. У майбутньому це може вплинути на розробку нових моделей iPhone та інших гаджетів, адже питання електромагнітної безпеки дедалі частіше стає предметом громадської уваги.
