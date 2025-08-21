Apple випустила нове оновлення безпеки для користувачів iPhone та iPad — Finance.ua
укр
Технології&Авто
20
Apple випустила нове оновлення безпеки для користувачів iPhone та iPad
Apple випустила оновлення iOS 18.6.2 та iPadOS 18.6.2, які містять важливі виправлення безпеки.
Оновлення вже можна встановити безпосередньо з налаштувань пристрою. Для iPad, що не підтримують ‌iPadOS 18‌, компанія також анонсувала iPadOS 17.7.10.
Цей реліз вийшов менш ніж за тиждень після iOS 18.6.1, де було відновлено функцію вимірювання кисню в крові на Apple Watch.
Оновлення рекомендується всім користувачам, адже воно спрямоване на посилення захисту системи.
До речі, вже за кілька тижнів Apple випустить фінальну версію iOS 26. Тож iOS 18.6.2 — це, ймовірне, одне з останніх оновлень iOS 18.
За матеріалами:
mezha.media
