Apple випустила нове оновлення безпеки для користувачів iPhone та iPad — Finance.ua

Apple випустила нове оновлення безпеки для користувачів iPhone та iPad
Apple випустила оновлення iOS 18.6.2 та iPadOS 18.6.2, які містять важливі виправлення безпеки.
Оновлення вже можна встановити безпосередньо з налаштувань пристрою. Для iPad, що не підтримують iPadOS 18, компанія також анонсувала iPadOS
17.7.10.
Цей реліз вийшов менш ніж за тиждень після iOS 18.6.1, де було відновлено функцію вимірювання кисню в крові на Apple Watch.
Оновлення рекомендується всім користувачам, адже воно спрямоване на посилення захисту системи.
До речі, вже за кілька тижнів Apple випустить фінальну версію iOS 26. Тож iOS 18.6.2 — це, ймовірне, одне з останніх оновлень iOS 18.
Поділитися новиною
Також за темою
Apple випустила нове оновлення безпеки для користувачів iPhone та iPad
Bentley представила перший ексклюзивний кабріолет Batur Convertible
Які вживані авто найчастіше ввозять в Україну з-за кордону
Скільки коштує отримати водійські права в Іспанії у 2025 році
Renault можуть залучити до виробництва військових дронів
Jaguar повністю переходить на електромобілі