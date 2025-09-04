Китайські науковці створили перший у світі мультичастотний чип 6G зі швидкістю понад 100 Гбіт/с
Дослідники з Гонконгу представили перший у світі чип 6G, який підтримує швидкість мобільного інтернету понад 100 Гбіт/с і працює у діапазоні від 0,5 до 115 ГГц.
Про це повідомляє TechXplore.
Китайські дослідники з Пекінського та Міського університетів Гонконгу представили перший у світі мультичастотний чип 6G. Він підтримує швидкість мобільного інтернету понад 100 Гбіт/с і працює у діапазоні від 0,5 до 115 ГГц.
Чип 6G розміром 11×1,7 мм здатен замінити одразу дев’ять окремих радіосистем. Його ключові компоненти розміщені на одному наноплівковому чипі з ніобату літію.
Технологія використовує метод перетворення бездротових сигналів в оптичні, а потім — у стабільні та чисті радіочастоти від мікрохвиль до терагерцових хвиль.
Під час випробувань система досягла перебудови частоти до 6 ГГц за 180 мікросекунд. Це дозволяє забезпечувати надшвидке з’єднання з низькою затримкою та інтеграцією зі штучним інтелектом, який оптимізує роботу мереж у реальному часі.
Хоча розробка єдиного чипа, що працює на всіх частотах, є значним проривом, ця технологія все ще перебуває на ранній стадії розвитку. Багато експертів очікують, що комерційні мережі 6G почнуть розгортатися близько 2030 року.
