Польська компанія запустила в Україні виробництво розвідувальних дронів FlyEye

Польська компанія WB Group офіційно оголосила про старт виробництва безпілотних авіаційних комплексів FlyEye на українських підприємствах.

Рішення ухвалили на тлі зростаючих потреб Збройних сил України у сучасних розвідувальних дронах на фронті.

FlyEye — це новітня безпілотна авіаційна система, розроблена компанією Flytronic, котра використовується вже протягом десятиліття в Україні. Перші платформи поставили українським користувачам у 2015 році.

Дрони вирізняються високою живучістю, простотою в експлуатації та багатофункціональністю.

Системи здатні, зокрема, працювати з різними модулями — від камер денного бачення до тепловізорів та систем ретрансляції; запускатися без спеціального обладнання — достатньо запуску з руки; залишатися малопомітними для ворожих радарів завдяки особливостям польоту; здійснювати довгі розвідувальні місії з мінімальним навантаженням на логістику.

