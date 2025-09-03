Польська компанія запустила в Україні виробництво розвідувальних дронів FlyEye
Польська компанія WB Group офіційно оголосила про старт виробництва безпілотних авіаційних комплексів FlyEye на українських підприємствах.
Рішення ухвалили на тлі зростаючих потреб Збройних сил України у сучасних розвідувальних дронах на фронті.
FlyEye — це новітня безпілотна авіаційна система, розроблена компанією Flytronic, котра використовується вже протягом десятиліття в Україні. Перші платформи поставили українським користувачам у 2015 році.
Дрони вирізняються високою живучістю, простотою в експлуатації та багатофункціональністю.
Системи здатні, зокрема, працювати з різними модулями — від камер денного бачення до тепловізорів та систем ретрансляції; запускатися без спеціального обладнання — достатньо запуску з руки; залишатися малопомітними для ворожих радарів завдяки особливостям польоту; здійснювати довгі розвідувальні місії з мінімальним навантаженням на логістику.
