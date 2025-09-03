Volkswagen готує новий електричний кросовер (концепт) — Finance.ua

Volkswagen готує новий електричний кросовер (концепт) Сьогодні 04:36 — Технології&Авто

Volkswagen готує новий електричний кросовер (концепт)

Компанія Volkswagen на своїх сторінках у соцмережах опублікувала кілька офіційних зображень майбутньої новинки. Її назву виробник поки що вирішив залишити в таємниці, але розповів, що дебют провісника моделі відбудеться 7 вересня 2025 року, а жива прем’єра пройде в рамках автосалону в Мюнхені.

Але у компанії раніше вже анонсували відповідний кросовер. Його найближчим «родичем» стане п’ятидверний хетчбек Volkswagen ID.2, який, за планом, повинен вийти на ринок у 2026 році, щоправда, серійний варіант цієї майбутньої новинки поки що не представлений.

Судячи з нових ескізів, у концептуального Volkswagen будуть чорні стійки даху та чорні традиційні зовнішні дзеркала, розширені колісні арки, рейлінги на даху і спойлер у верхній частині дверей багажника.

Головна оптика виконана у вигляді єдиного елемента, фари з’єднані досить широкою смугою, в центрі якої розташовується підсвічений логотип бренду. Очікується, що кросовер виявиться трохи більшим у порівнянні з концептуальним хетчбеком ID.2all.

Інформація про техніку новинки з’явиться пізніше, але відомо, що перед нами — прототип електромобіля. Шоу-кар, показаний у 2023 році, оснащений єдиним 226-сильним електромотором, розташованим на передній осі. За попередніми даними, моделям на вибір запропонують тягові батареї ємністю 38 та 56 кВт*год.

