Volkswagen представив друге покоління T-Roc із гібридною версією — Finance.ua

Volkswagen представив друге покоління T-Roc із гібридною версією
Volkswagen представив друге покоління T-Roc із гібридною версією

Технології&Авто
Volkswagen представив друге покоління кросовера T-Roc, через вісім років після дебюту оригінальної моделі. Новий T-Roc отримав збільшений кузов, оновлений інтер’єр із сучасними технічними функціями та вперше в історії VW Group повноцінний гібридний варіант.
Зовнішній вигляд моделі витриманий в еволюційному ключі: звичні пропорції кузова доповнені агресивнішою позицією та елементами, натхненими дизайном електромобілів сімейства ID. Фронтальна частина втратила традиційну решітку радіатора, її замінили світлодіодною панеллю повної ширини, що з’єднує фари з підсвіченою емблемою. Спортивні бампери та прихована пластина занесення додають динаміки.
Профіль кросовера підкреслено «хокейною» лінією даху та потужною C-стійкою, скульптурні крила та колеса діаметром до 20 дюймів роблять образ більш сучасним. Позаду похиле скло та світлодіодні ліхтарі створюють відчуття купе-позашляховика. Поліпшена аеродинаміка на 10% забезпечує коефіцієнт лобового опору 0,29.
Лінійка включає базовий T-Roc, середню комплектацію Life та топові версії Style та R-Line, остання з яких відрізняється агресивними бамперами, заднім дифузором та пакетом Black Style з темними акцентами. Колірна гама налічує шість відтінків із можливістю комбінування з чорним дахом.
Розміри нового T-Roc збільшилися: довжина досягла 4373 мм, колісна база — 2631 мм. Це дозволило моделі зайняти проміжне місце між компактними Taigo та T-Cross та більшими Tiguan та Tayron.
За матеріалами:
MMR
Авто
