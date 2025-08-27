Чим загрожує несвоєчасна заміна антифризу в авто — Finance.ua

Чим загрожує несвоєчасна заміна антифризу в авто 27.08.2025, 01:44 — Технології&Авто

Чим загрожує несвоєчасна заміна антифризу в авто

Українським водіям нагадують про важливість своєчасної заміни антифризу. Хоча багато автомобілістів вважають охолоджувальну рідину «вічною» і відкладають її оновлення на роки, така легковажність може обернутися серйозними проблемами з двигуном.

Антифриз виконує важливі функції: захищає метал від іржі, відводить тепло та не дає системі замерзнути. Проте з часом присадки у рідині виснажуються, і вона перетворюється на агресивний бруд, який може пошкодити двигун.

Терміни заміни залежать від моделі автомобіля. У деяких випадках оновлювати рідину потрібно вже через рік або після 25 тисяч кілометрів, а деякі виробники дозволяють експлуатувати її до п’яти років чи 250 тисяч кілометрів.

Ігнорування цих рекомендацій загрожує засміченням вузьких каналів у радіаторі та блоці циліндрів, що призводить до перегріву двигуна і навіть його заклинювання.

