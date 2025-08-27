На яких автомобілях з’явилося ГБО у липні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На яких автомобілях з’явилося ГБО у липні

Технології&Авто
33
На яких автомобілях з’явилося ГБО у липні
На яких автомобілях з’явилося ГБО у липні
Аналітики Інституту досліджень авторинку вивчили статистику переобладнань легковиків на «газ» у липні 2025 року, й готові поділитися результатами цього дослідження.
Сумарно впродовж минулого місяця ГБО офіційно з’явилося (враховані лише ті факти переобладнання, які зареєстровані сервісними центрами МВС) на 1229 легкових автомобілях. Це на 16,8% більше, ніж було у червні 2025, але суттєво менше, на 41,8%, ніж було рік тому, у липні 2024 р.
На яких автомобілях з’явилося ГБО у липні
Серед марок, на яких найчастіше з’являлося газобалонне обладнання, номер один у списку Toyota. Цей виробник не поспішає займати своє місце серед електромобілів, модернізувати перевірені чималим часом двигуни внутрішнього згорання (як і чимало інших елементів конструкцій своїх авто), тому серед моделей цього японського виробника досі є чимало варіантів з двигунами без прямого впорскування бензину й турбонаддуву, на які легко встановити ГБО, як у 80-ті роки минулого століття.
Читайте також
Також у верхній частині списку Jepp, Hyundai, Nissan — переважно версії, що прибувають зі США, і теж обладнані «атмосферними» двигунами. Зате ВАЗ, який колись разом з продукцією ЗАЗ/Daewoo очолював цей рейтинг, скоро покине першу десятку — їх стає все менше в обігу, а парк такими, на щастя, більше не поповнюється.
На яких автомобілях з’явилося ГБО у липні
Також цього разу наші фахівці вирішили визначити середній вік окремих марок, які переобладнували для роботи на газовій суміші, і ось яку картину вони отримали:
  • Jeep — 7 (років, середній вік)
  • Toyota — 12
  • Nissan — 12
  • Ford — 12
  • Mitsubishi — 14
  • Hyundai — 14
  • Renault — 16
  • Volkswagen — 17
  • Skoda — 18
  • ВАЗ — 25
Серед окремих моделей першість отримав Nissan Rogue — типовий «американець» з «атмосферним» двигуном, як і низка інших моделей, що потрапили на слайд. Загалом «американців» тут розбавляють Skoda Octavia (ранніх версій, з двигунами сімейства MPI), а також Volkswagen Golf та Renault Megane, і приблизно половина «Пасатів», які не прибули до нас із-за океану.
🧐 Розсилка Finance.ua про гроші. Це помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Тут ви знайдете практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку, які будете отримувати 1 раз на 2 тижні на вашій пошті. Долучайтеся та отримуйте найкорисніший контент від нас!

Розсилка Finance.ua про гроші

За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems