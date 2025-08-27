На яких автомобілях з’явилося ГБО у липні — Finance.ua

На яких автомобілях з’явилося ГБО у липні
Аналітики Інституту досліджень авторинку вивчили статистику переобладнань легковиків на «газ» у липні 2025 року, й готові поділитися результатами цього дослідження.
Сумарно впродовж минулого місяця ГБО офіційно з’явилося (враховані лише ті факти переобладнання, які зареєстровані сервісними центрами МВС) на 1229 легкових автомобілях. Це на 16,8% більше, ніж було у червні 2025, але суттєво менше, на 41,8%, ніж було рік тому, у липні 2024 р.
Серед марок, на яких найчастіше з’являлося газобалонне обладнання, номер один у списку Toyota. Цей виробник не поспішає займати своє місце серед електромобілів, модернізувати перевірені чималим часом двигуни внутрішнього згорання (як і чимало інших елементів конструкцій своїх авто), тому серед моделей цього японського виробника досі є чимало варіантів з двигунами без прямого впорскування бензину й турбонаддуву, на які легко встановити ГБО, як у 80-ті роки минулого століття.
Читайте також
Також у верхній частині списку Jepp, Hyundai, Nissan — переважно версії, що прибувають зі США, і теж обладнані «атмосферними» двигунами. Зате ВАЗ, який колись разом з продукцією ЗАЗ/Daewoo очолював цей рейтинг, скоро покине першу десятку — їх стає все менше в обігу, а парк такими, на щастя, більше не поповнюється.
Також цього разу наші фахівці вирішили визначити середній вік окремих марок, які переобладнували для роботи на газовій суміші, і ось яку картину вони отримали:
- Jeep — 7 (років, середній вік)
- Toyota — 12
- Nissan — 12
- Ford — 12
- Mitsubishi — 14
- Hyundai — 14
- Renault — 16
- Volkswagen — 17
- Skoda — 18
- ВАЗ — 25
Серед окремих моделей першість отримав Nissan Rogue — типовий «американець» з «атмосферним» двигуном, як і низка інших моделей, що потрапили на слайд. Загалом «американців» тут розбавляють Skoda Octavia (ранніх версій, з двигунами сімейства MPI), а також Volkswagen Golf та Renault Megane, і приблизно половина «Пасатів», які не прибули до нас із-за океану.
