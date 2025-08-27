На яких автомобілях з’явилося ГБО у липні — Finance.ua

На яких автомобілях з’явилося ГБО у липні Сьогодні 20:42 — Технології&Авто

На яких автомобілях з’явилося ГБО у липні

Аналітики Інституту досліджень авторинку вивчили статистику переобладнань легковиків на «газ» у липні 2025 року, й готові поділитися результатами цього дослідження.

🔊 Текст цієї новини доступний в аудіоформаті. Тисніть на зображення, щоб прослухати.

Сумарно впродовж минулого місяця ГБО офіційно з’явилося (враховані лише ті факти переобладнання, які зареєстровані сервісними центрами МВС) на 1229 легкових автомобілях. Це на 16,8% більше, ніж було у червні 2025, але суттєво менше, на 41,8%, ніж було рік тому, у липні 2024 р.

Серед марок, на яких найчастіше з’являлося газобалонне обладнання, номер один у списку Toyota. Цей виробник не поспішає займати своє місце серед електромобілів, модернізувати перевірені чималим часом двигуни внутрішнього згорання (як і чимало інших елементів конструкцій своїх авто), тому серед моделей цього японського виробника досі є чимало варіантів з двигунами без прямого впорскування бензину й турбонаддуву, на які легко встановити ГБО, як у 80-ті роки минулого століття.

Читайте також 5 корейських кросоверів, які дуже швидко іржавіють

Також у верхній частині списку Jepp, Hyundai, Nissan — переважно версії, що прибувають зі США, і теж обладнані «атмосферними» двигунами. Зате ВАЗ, який колись разом з продукцією ЗАЗ/Daewoo очолював цей рейтинг, скоро покине першу десятку — їх стає все менше в обігу, а парк такими, на щастя, більше не поповнюється.

Також цього разу наші фахівці вирішили визначити середній вік окремих марок, які переобладнували для роботи на газовій суміші, і ось яку картину вони отримали:

Jeep — 7 (років, середній вік)

Toyota — 12

Nissan — 12

Ford — 12

Mitsubishi — 14

Hyundai — 14

Renault — 16

Volkswagen — 17

Skoda — 18

ВАЗ — 25

Серед окремих моделей першість отримав Nissan Rogue — типовий «американець» з «атмосферним» двигуном, як і низка інших моделей, що потрапили на слайд. Загалом «американців» тут розбавляють Skoda Octavia (ранніх версій, з двигунами сімейства MPI), а також Volkswagen Golf та Renault Megane, і приблизно половина «Пасатів», які не прибули до нас із-за океану.

Розсилка Finance.ua про гроші. Це помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Тут ви знайдете практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку, які будете отримувати 1 раз на 2 тижні на вашій пошті. Долучайтеся та отримуйте найкорисніший контент від нас!

Інститут досліджень авторинку За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.