5 корейських кросоверів, які дуже швидко іржавіють — Finance.ua

5 корейських кросоверів, які дуже швидко іржавіють Сьогодні 02:18 — Технології&Авто

5 корейських кросоверів, які дуже швидко іржавіють

Корейські кросовери здобули популярність завдяки поєднанню доступної ціни та багатого оснащення. Проте на довгій дистанції вони можуть розчарувати корозією кузова. Розповідаємо, які моделі іржавіють найшвидше та де шукати приховані проблеми.

SsangYong Actyon II

Основні проблеми: корозія порогів, арок, нижньої частини дверей

На перший погляд Actyon другого покоління справляє гарне враження. Але на практиці його стійкість до корозії нижча за середню. В умовах експлуатації на наших дорогах вогнища іржі у вразливих зонах можуть з’явитися вже через три роки.

🔊 Текст цієї новини доступний в аудіоформаті. Тисніть на зображення, щоб прослухати.

Найчастіше проблеми проявляються як здуття фарби та іржа на внутрішній кромці арок, порогах і нижній частині дверей, особливо задніх. Також нерідко страждає передня кромка капота.

Заводський антикор слабкий, особливо у прихованих порожнинах: нижня частина кузова, пороги та арки потребують додаткової обробки. У містах, де активно використовують реагенти, корозія з’являється вже через кілька років. Відновлення вимагає багато часу та коштів: метал тонкий, а здуття швидко переростають у наскрізні пошкодження.

Kia Sportage

Основні проблеми: корозія арок, іржавіючі кромки дверей, зокрема багажної

Зовні «живий», але гнилий усередині — так можна описати Kia Sportage II покоління. Перші серйозні проблеми з кузовом починаються після пробігу 120 000 км. У зоні ризику — задні арки, які без догляду можуть проржавіти наскрізь. Лакофарбове покриття погано тримається на кромках дверей і нижній частині кришки багажника, особливо біля зварних швів.

Також іржавіють підсилювачі порогів і внутрішні частини лонжеронів, особливо якщо кросовер часто виїжджав на бездоріжжя без додаткового антикору. На багатьох авто з часом відшаровується фарба на стиках кузовних панелей, з’являються руді патьоки під склом, особливо на п’ятій двері. Через невдалу дренажну систему задня частина кузова страждає більше, ніж передня.

Hyundai ix35

Основні проблеми: корозія задніх арок, капота, багажних дверей

Колись Hyundai ix35 вважався сучасним і привабливим кросовером, але стійкість до корозії в нього слабка. Вже на 5−6 році експлуатації починають іржавіти кромки задніх арок — під накладками накопичується бруд і волога, а ущільнювач тільки погіршує ситуацію. Іржа часто з’являється по краю капота, особливо біля замка.

Типова проблема — здуття фарби на внутрішньому боці кришки багажника, особливо біля швів і під заднім склом. Нерідко іржавіють і двері знизу — там, де порушена герметизація. Усе це посилюється тим, що ЛКП у ix35 слабке, а ґрунт тонкий, тож у місцях сколів іржа проступає дуже швидко.

Hyundai Santa Fe Classic

Основні проблеми: іржавіють пороги, арки, капот

Santa Fe Classic — перше покоління моделі, яке залишилося на ринку навіть після виходу наступника. Кросовер довго користувався попитом, але кузов у нього не найміцніший. У авто з пробігом під 200 000 км корозія вже стає хронічною.

Найперше страждають пороги, особливо задня частина, де накопичується бруд і пісок. Капот і передні арки починають іржавіти вже після 5−6 років експлуатації, при цьому внутрішня частина капота захищена погано.

Потрібна увага і до швів даху, особливо в зоні з’єднання зі стійками — там часто здувається фарба. Знизу іржа з’являється у місцях зварки підсилювачів і кронштейнів, особливо у передній частині кузова.

Захист від піскострую в Santa Fe слабкий, тому додатковий антикор бажаний уже з перших років.

Kia Sorento

Основні проблеми: корозія задніх арок, кромок дверей, внутрішньої частини капота й багажних дверей

Kia Sorento (XM) виглядає солідніше за багатьох конкурентів, але проблеми з кузовом не оминули і його. На авто старше семи років майже гарантовані «рижики» на задніх арках. Це результат накопичення бруду та вологи під пластиковими розширювачами — ущільнювач між аркою й накладкою не захищає, а, навпаки, сприяє застою води.

Погано захищені й внутрішні кромки дверей, особливо задніх — там фарба відшаровується й з’являється іржа. На капоті та кришці багажника часто спучується фарба зсередини — у зоні швів і підсилювачів. Кріплення бамперів іржавіють і руйнуються, особливо після дрібних ДТП.

Зовні кузовні панелі довго виглядають пристойно, але всередині вже розвивається корозія, а приховані порожнини потребують регулярної обробки.

Розсилка Finance.ua про гроші. Це помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Тут ви знайдете практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку, які будете отримувати 1 раз на 2 тижні на вашій пошті. Долучайтеся та отримуйте найкорисніший контент від нас!

Ampercar За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.