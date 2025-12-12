0 800 307 555
Disney інвестує $1 мільярд в OpenAI

Компанія Walt Disney уклала угоду про інвестування $1 мільярда в OpenAI, а також надала стартапу ліцензію на використання своїх культових персонажів, таких як Міккі Маус та Попелюшка, на платформі для генерації коротких відео за допомогою штучного інтелекту.
Про це повідомляє Bloomberg.
У рамках нової трирічної угоди, відеогенератор OpenAI Sora зможе використовувати бібліотеку з понад 200 анімованих персонажів — від Ліло та Стіча до Аріель та Сімби — при створенні ШІ-відео у відповідь на запити користувачів.
Угода не включає, однак, використання образів або голосів акторів. Наприклад, відео може містити Вуді з «Історії іграшок», але без голосу Тома Генкса.

Найбільша інвестиція Голлівуду

Ця угода є найбільшою на сьогодні інвестицією у капітал розробника моделі ШІ, здійсненою великою голлівудською студією.
Генеральний директор Disney Боб Айгер підкреслив, що партнерство спрямоване на відповідальне та продумане використання технологій.
«Швидкий прогрес штучного інтелекту знаменує важливий момент для нашої галузі, і завдяки цій співпраці з OpenAI ми продумано та відповідально розширимо охоплення нашого сторітелінгу через генеративний ШІ, поважаючи та захищаючи творців та їхні роботи», — заявив Айгер.

Здолання опору Голлівуду

Укладання угоди відбулося на тлі тривалих переговорів між OpenAI та найбільшими студіями Голлівуду (включно з Universal Pictures та Warner Bros. Discovery), які раніше скептично ставилися до ШІ-компаній. Студії побоювалися, як будуть використовуватися їхні дані, а також хвилювалися через можливе невдоволення профспілок.
Нагадаємо, що раніше цього року Disney та Comcast навіть подали до суду на іншу ШІ-компанію, Midjourney, за порушення авторських прав.

Плани використання

Окрім ліцензування контенту, Disney стане великим клієнтом OpenAI, використовуючи його інструменти для створення нових продуктів і досвіду, а також впроваджуючи використання ChatGPT серед своїх співробітників.
Очікується, що Sora та ChatGPT Images почнуть генерувати відео з персонажами Disney на початку 2026 року.
За матеріалами:
Мінфін.com.ua
