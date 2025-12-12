0 800 307 555
Технології&Авто
27
OpenAI представила нову модель GPT-5.2, яку компанія називає найбільш потужною та точною в історії
OpenAI представила GPT-5.2 — оновлену велику мовну модель, що суттєво покращує якість роботи з текстом, кодом, великими документами та мультимодальними задачами.
Компанія заявляє, що це найздібніша модель для професійних завдань, яка встановлює нові рекорди на низці тестів і бенчмарків. Зокрема, GPT-5.2 продемонструвала максимальні результати на математичному тесті AIME-2025 та значно перевершила попередні покоління у задачах логіки й аналізу.
У новій версії OpenAI приділила більше уваги здатності моделі працювати з довгими контекстами й інструментами від генерації таблиць і презентацій до складних програмних рішень. Компанія також представила три варіанти використання: Instant (швидкі відповіді), Thinking (глибока аналітика) та Pro (максимальна якість для професійних користувачів).
Для OpenAI це ключовий реліз на тлі зростаючої конкуренції на ринку ШІ. Покращена продуктивність GPT-5.2 має зміцнити позиції компанії порівняно з моделлю Gemini, яку Google інтегрував у свій новий ШІ-браузер. Також модель створювалася у партнерстві з Nvidia та Microsoft, які забезпечили інфраструктуру високої продуктивності.
За матеріалами:
dev.ua
