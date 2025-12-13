0 800 307 555
Технології&Авто
13
Meta працює над новою ШІ-моделлю: що відомо про Avocado
Meta розробляє нову модель ШІ, що має внутрішню назву Avocado. Це може стати серйозним відступом від попередньої стратегії компанії — розвивати ШІ на базі відкритого коду. Очікується, що нова модель Avocado дебютує наступної весни та може бути запущена як закрита модель — таку, яку можна жорстко контролювати, і до якої Meta може продавати доступ.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Що відомо про нову ШІ-модель Avocado

Над Avocado працює внутрішня група TBD — невеликий підрозділ у складі AI Superintelligence Labs.
Очолює цю групу головний директор зі штучного інтелекту Александр Ван, який є прихильником саме закритих моделей.
Як зазначає Bloomberg, зміна стратегії Meta також була спричинена проблемами, пов’язаними з випуском Llama 4. Реліз моделі Llama 4 Behemoth затримується вже кілька місяців.
The New York Times на початку цього року повідомляла, що Ван та інші керівники «обговорювали повну відмову» від неї.
Крім того, розробники, як повідомляється, залишилися не в захваті від тих моделей Llama 4.
Те, що Meta тепер, можливо, переходить до закритої моделі ШІ, є значним поворотом для Цукерберга, який лише торік різко висловлювався проти закритих платформ і написав довгу службову записку під назвою «ШІ з відкритим кодом — це шлях уперед».
Утім він, очевидно, вкрай занепокоєний відставанням від своїх конкурентів, таких як OpenAI та Google. Meta повідомила, що планує інвестувати $600 млрд протягом наступних кількох років у реалізацію своїх амбіцій у сфері штучного інтелекту.
За матеріалами:
dev.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
