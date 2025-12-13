Meta переносить запуск окулярів змішаної реальності Phoenix на 2027 рік 13.12.2025, 00:12 — Технології&Авто

Meta переносить запуск окулярів змішаної реальності Phoenix на 2027 рік

Meta перенесла реліз окулярів змішаної реальності під кодовою назвою Phoenix з другої половини 2026 року на першу половину 2027-го.

Про це повідомляє Business Insider.

Чому випуск окулярів Phoenix переноситься

У внутрішній записці, яку видання отримало у своє розпорядження, віцепрезидент Reality Labs Foundation Махер Саба повідомив, що зміна випуску окулярів пов’язана з необхідністю «зробити все правильно».

Компанії потрібен додатковий час, щоб уникнути поспіху та забезпечити «відшліфований і надійний досвід» для користувачів.

Окуляри Phoenix мають форму, схожу на окуляри-гогли, та під’єднуються до зовнішнього модуля-puck, який забезпечує живлення.

За даними двох співробітників Meta, які бачили пристрій, модель нагадує Apple Vision Pro.

Саба також зазначив, що після зустрічі з гендиректором Meta Марком Цукербергом керівництво Reality Labs отримало рекомендації щодо перегляду планів на 2026 рік.

Зосередитись мають на підвищенні якості продуктів і стабільності бізнесу.

За його словами, зміна графіків не означає можливості додавати нові функції чи збільшувати обсяг робіт.

