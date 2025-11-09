Lenovo представила легкі розумні окуляри з функцією живого перекладу (фото) Вчора 02:12 — Технології&Авто

Lenovo представила легкі розумні окуляри з функцією живого перекладу (фото), Фото: Lenovo

Компанія Lenovo офіційно представила свої перші розумні окуляри AI Glasses V1, орієнтовані на повсякденне використання та професійний контент.

Про це повідомляє Notebookcheck.

Характеристики окулярів від Lenovo

Окуляри важать усього 38 грамів, але при цьому оснащені яскравим дисплеєм із піковою яскравістю до 2000 ніт, що забезпечує чудову видимість навіть під прямими сонячними променями.

Читайте також Amazon розробляє розумні окуляри з ШІ для кур’єрів для швидкої доставки

За словами Lenovo, ергономічна конструкція зменшує навантаження на ніс і вуха, тому пристрій зручно носити протягом усього дня.

Фото: Lenovo

Lenovo AI Glasses V1 отримали два мікрофони та два динаміки, які забезпечують чіткий стереозвук і гучний зв’язок.

Головною особливістю моделі став інтелектуальний асистент Tianxi, що підтримує голосові команди, живий переклад у реальному часі та відповіді на запитання.

Функція перекладу дозволяє бачити текст і голосовий переклад безпосередньо у полі зору, перетворюючи окуляри на візуального перекладача.

Читайте також Meta представила смартокуляри Ray-Ban Display з екраном і браслетом керування

Ще одна інновація — режим телесуфлера, створений для спікерів і творців контенту.

У поєднанні з розумним кільцем Lenovo користувач може прокручувати текст або керувати слайдами, не відводячи погляду від аудиторії.

Пристрій має сенсорну панель управління, яка дозволяє легко приймати дзвінки, читати повідомлення та контролювати вміст екрана.

Крім того, система ШI-навігації забезпечує візуальні та звукові підказки у реальному часі, поки що лише для смартфонів на базі Android. Окуляри підтримують монокулярний і бінокулярний режими відображення.

Читайте також Solos представила розумні окуляри для людей з порушенням зору

Автономність становить до 10 годин у режимі перекладу, 4 години — у режимі телесуфлера та близько 2,5 години при максимальній яскравості та гучності. Повна зарядка займає приблизно 40 хвилин, а підключення здійснюється через Bluetooth 5.4.

Новинка надійде у продаж у Китаї 9 листопада за ціною 3999 юанів (близько $562).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.