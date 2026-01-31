Кожен другий українець користується послугами в «Дії» Сьогодні 06:25 — Технології&Авто

59% українців користуються цифровими державними послугами

Кожен другий українець користується послугами в «Дії». За даними щорічного опитування від КМІС, 59% українців користуються державними онлайн-послугами замість офлайну. 85% з них задоволені якістю сервісів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Зазначається, що торік 48% українців оформлювали послуги на порталі та в застосунку.

«У центрі кожної нашої послуги — людина. За такою філософією створюємо зручні сервіси в „Дії“, і 48% українців торік оформлювали послуги на порталі та в застосунку. „Дія“ вкотре підтверджує статус геймченджера держпослуг та залишається в топі найпопулярніших сервісів», — йдеться у повідомленні.

Також серед ключових результатів:

81% українців щодня користуються інтернетом, найбільше — люди віком до 30 років;

найчастіше українці обирають офлайн замість онлайну, бо не мають потреби оформлювати електронні сервіси;

удвічі підвищили цифрову грамотність — у 2024 році 44% українців не користувалися онлайн-послугами через нестачу навичок, цьогоріч — 22%.

