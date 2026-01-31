Zeekr показав сімейний кросовер потужністю понад 1000 сил (фото)
Оприлюднено офіційні фото Zeekr 8X. Преміальний сімейний кросовер отримає електрифіковану установку потужністю понад 1000 сил. Новий Zeekr 8X презентують до кінця першого кварталу 2026 року і планують експортувати за межі Китаю.
Кросовер є молодшим братом Zeekr 9X і схожий на нього в анфас. У нього широка хромована решітка радіатора та С-подібні діодні фари. Разом із тим, лінії кузова більш плавні, а дах вигнутий.
Розміри Zeekr 8X 2026:
- довжина — 5100 мм;
- ширина — 1998 мм;
- висота — 1780 мм;
- колісна база — 3069 мм;
- маса — 2660−2820 кг.
Салон Zeekr 8X розсекретили лише частково. Він оздоблений шкірою, на стелі встановлено монітор для задніх пасажирів, а крісла першого та другого ряду мають електропривід, підігрів та вентиляцію. Кросовер запропонують у варіантах на 5 та 6 місць. Комплектація включатиме систему напівавтономного руху.
Кросовер Zeekr 8X стане другою (після 9X) моделлю з плагін-гібридною установкою. 2,0-літрова бензинова турбочетвірка на 279 к. с. працюватиме разом із трьома електромоторами.
Сумарна потужність перевищить 1000 сил, а максимальна швидкість буде обмежена на 220 км/год. На вибір запропонують батареї ємністю 55,1 та 70 кВт∙год: запас ходу на електротязі складе 256 і 328 км, відповідно.
