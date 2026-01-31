0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Zeekr показав сімейний кросовер потужністю понад 1000 сил (фото)

Технології&Авто
16
Zeekr 8X — великий електрифікований кросовер
Zeekr 8X — великий електрифікований кросовер, Фото: Zeekr
Оприлюднено офіційні фото Zeekr 8X. Преміальний сімейний кросовер отримає електрифіковану установку потужністю понад 1000 сил. Новий Zeekr 8X презентують до кінця першого кварталу 2026 року і планують експортувати за межі Китаю.
Про це повідомляє сайт Drive.
Кросовер є молодшим братом Zeekr 9X і схожий на нього в анфас. У нього широка хромована решітка радіатора та С-подібні діодні фари. Разом із тим, лінії кузова більш плавні, а дах вигнутий.
Авто отримає плагін-гібридну установку потужністю понад 1000 сил
Авто отримає плагін-гібридну установку потужністю понад 1000 сил, Фото: Zeekr

Розміри Zeekr 8X 2026:

  • довжина — 5100 мм;
  • ширина — 1998 мм;
  • висота — 1780 мм;
  • колісна база — 3069 мм;
  • маса — 2660−2820 кг.
Передня частина витримана в дусі Zeekr 9X
Передня частина витримана в дусі Zeekr 9X, Фото: Zeekr
Салон Zeekr 8X розсекретили лише частково. Він оздоблений шкірою, на стелі встановлено монітор для задніх пасажирів, а крісла першого та другого ряду мають електропривід, підігрів та вентиляцію. Кросовер запропонують у варіантах на 5 та 6 місць. Комплектація включатиме систему напівавтономного руху.
Передні та задні крісла отримають електропривід
Передні та задні крісла отримають електропривід, Фото: Zeekr
Кросовер Zeekr 8X стане другою (після 9X) моделлю з плагін-гібридною установкою. 2,0-літрова бензинова турбочетвірка на 279 к. с. працюватиме разом із трьома електромоторами.
Сумарна потужність перевищить 1000 сил, а максимальна швидкість буде обмежена на 220 км/год. На вибір запропонують батареї ємністю 55,1 та 70 кВт∙год: запас ходу на електротязі складе 256 і 328 км, відповідно.
За матеріалами:
Фокус
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems