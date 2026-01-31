Zeekr показав сімейний кросовер потужністю понад 1000 сил (фото) Сьогодні 03:16 — Технології&Авто

Zeekr 8X — великий електрифікований кросовер, Фото: Zeekr

Оприлюднено офіційні фото Zeekr 8X. Преміальний сімейний кросовер отримає електрифіковану установку потужністю понад 1000 сил. Новий Zeekr 8X презентують до кінця першого кварталу 2026 року і планують експортувати за межі Китаю.

Про це повідомляє сайт Drive.

Кросовер є молодшим братом Zeekr 9X і схожий на нього в анфас. У нього широка хромована решітка радіатора та С-подібні діодні фари. Разом із тим, лінії кузова більш плавні, а дах вигнутий.

Авто отримає плагін-гібридну установку потужністю понад 1000 сил, Фото: Zeekr

Розміри Zeekr 8X 2026:

довжина — 5100 мм;

ширина — 1998 мм;

висота — 1780 мм;

колісна база — 3069 мм;

маса — 2660−2820 кг.

Передня частина витримана в дусі Zeekr 9X, Фото: Zeekr

Салон Zeekr 8X розсекретили лише частково. Він оздоблений шкірою, на стелі встановлено монітор для задніх пасажирів, а крісла першого та другого ряду мають електропривід, підігрів та вентиляцію. Кросовер запропонують у варіантах на 5 та 6 місць. Комплектація включатиме систему напівавтономного руху.

Передні та задні крісла отримають електропривід, Фото: Zeekr

Кросовер Zeekr 8X стане другою (після 9X) моделлю з плагін-гібридною установкою. 2,0-літрова бензинова турбочетвірка на 279 к. с. працюватиме разом із трьома електромоторами.

Сумарна потужність перевищить 1000 сил, а максимальна швидкість буде обмежена на 220 км/год. На вибір запропонують батареї ємністю 55,1 та 70 кВт∙год: запас ходу на електротязі складе 256 і 328 км, відповідно.

