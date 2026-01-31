Spotify запускає нову функцію, яка створює плейлисти за описом користувача Сьогодні 04:18 — Технології&Авто

Spotify запускає нову функцію Prompted Playlist

Spotify анонсував нову функцію під назвою Prompted Playlist, яка дозволяє користувачам точніше контролювати, які пісні вони хочуть слухати. Функція буде доступна передплатникам Spotify Premium у США та Канаді до кінця січня.

Як працює нова функція Spotify

Як пояснює компанія, «ви не просто просите музику, ви формуєте, як Spotify її для вас знаходить». Це означає, що користувач може вказати конкретні умови для плейлиста.

Наприклад, можна попросити зібрати пісні, які вже додані у вашу бібліотеку, але ще не прослухані. Або створити плейлист з музики з конкретного серіалу чи фільму, використовуючи актуальні дані про популярну культуру, чарти та історію.

Користувачі можуть оновлювати плейлист щодня або щотижня, змінювати запит у будь-який момент, а кожна пісня матиме коротку примітку, чому її вибрали.

Spotify зазначає, що тестери використовували Prompted Playlist для повернення до пісень, пов’язаних з певними моментами, або для виключення треків, які вони слухали надто часто.

«Дехто просить довгі електронні плейлисти без слів для роботи, або змішує артистів, пов’язаних із популярними трендами», — додали у компанії.

Варто зазначити, що стандартна функція ШІ Playlist залишиться доступною, але Prompted Playlist дозволяє більш глибоко налаштовувати плейлисти та обробляти більше даних.

Щоб спробувати нову функцію, потрібно натиснути Create, а потім обрати Prompted Playlist.

