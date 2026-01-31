0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Spotify запускає нову функцію, яка створює плейлисти за описом користувача

Технології&Авто
17
Spotify запускає нову функцію Prompted Playlist
Spotify запускає нову функцію Prompted Playlist
Spotify анонсував нову функцію під назвою Prompted Playlist, яка дозволяє користувачам точніше контролювати, які пісні вони хочуть слухати. Функція буде доступна передплатникам Spotify Premium у США та Канаді до кінця січня.
Про це пише видання Engadget.

Як працює нова функція Spotify

Як пояснює компанія, «ви не просто просите музику, ви формуєте, як Spotify її для вас знаходить». Це означає, що користувач може вказати конкретні умови для плейлиста.
Читайте також
Наприклад, можна попросити зібрати пісні, які вже додані у вашу бібліотеку, але ще не прослухані. Або створити плейлист з музики з конкретного серіалу чи фільму, використовуючи актуальні дані про популярну культуру, чарти та історію.
Користувачі можуть оновлювати плейлист щодня або щотижня, змінювати запит у будь-який момент, а кожна пісня матиме коротку примітку, чому її вибрали.
Spotify зазначає, що тестери використовували Prompted Playlist для повернення до пісень, пов’язаних з певними моментами, або для виключення треків, які вони слухали надто часто.
Читайте також
«Дехто просить довгі електронні плейлисти без слів для роботи, або змішує артистів, пов’язаних із популярними трендами», — додали у компанії.
Варто зазначити, що стандартна функція ШІ Playlist залишиться доступною, але Prompted Playlist дозволяє більш глибоко налаштовувати плейлисти та обробляти більше даних.
Щоб спробувати нову функцію, потрібно натиснути Create, а потім обрати Prompted Playlist.
За матеріалами:
НВ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems