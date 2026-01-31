Spotify запускає нову функцію, яка створює плейлисти за описом користувача
Spotify анонсував нову функцію під назвою Prompted Playlist, яка дозволяє користувачам точніше контролювати, які пісні вони хочуть слухати. Функція буде доступна передплатникам Spotify Premium у США та Канаді до кінця січня.
Про це пише видання Engadget.
Як працює нова функція Spotify
Як пояснює компанія, «ви не просто просите музику, ви формуєте, як Spotify її для вас знаходить». Це означає, що користувач може вказати конкретні умови для плейлиста.
Наприклад, можна попросити зібрати пісні, які вже додані у вашу бібліотеку, але ще не прослухані. Або створити плейлист з музики з конкретного серіалу чи фільму, використовуючи актуальні дані про популярну культуру, чарти та історію.
Користувачі можуть оновлювати плейлист щодня або щотижня, змінювати запит у будь-який момент, а кожна пісня матиме коротку примітку, чому її вибрали.
Spotify зазначає, що тестери використовували Prompted Playlist для повернення до пісень, пов’язаних з певними моментами, або для виключення треків, які вони слухали надто часто.
«Дехто просить довгі електронні плейлисти без слів для роботи, або змішує артистів, пов’язаних із популярними трендами», — додали у компанії.
Варто зазначити, що стандартна функція ШІ Playlist залишиться доступною, але Prompted Playlist дозволяє більш глибоко налаштовувати плейлисти та обробляти більше даних.
Щоб спробувати нову функцію, потрібно натиснути Create, а потім обрати Prompted Playlist.
Поділитися новиною
Також за темою
Spotify запускає нову функцію, яка створює плейлисти за описом користувача
Zeekr показав сімейний кросовер потужністю понад 1000 сил (фото)
Toyota відкликає близько 162 тисяч авто
Лише 20% компаній бачать зростання виручки завдяки ШІ, — дослідження Deloitte
Apple рекомендує «правило 95%»: як зменшити зношення батареї iPhone
Mercedes-Benz готує розкішні роботаксі на базі S-Class