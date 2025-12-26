ChatGPT запускає річний підсумок для користувачів, подібний до Spotify Wrapped 26.12.2025, 00:01 — Фінтех і Картки

OpenAI запускає функцію огляду річної активності — «Your Year with ChatGPT».

Про це повідомили в OpenAI.

Подібно до аналогів в інших додатках, «Your Year with ChatGPT» має яскраву графіку.

Система аналізує, як саме користувач взаємодіяв із чат-ботом протягом року, і на основі цього присуджує спеціальні «нагороди».

Наприклад, можна отримати титул «Креативний дебагер» (Creative Debugger), якщо ви використовували бот для вирішення проблем або опрацювання ідей.

Також застосунок створює вірш та зображення, тематика яких базується на інтересах користувача за минулий рік.

За даними TechCrunch, скористатися функцією можуть користувачі тарифних планів Free, Plus та Pro. Проте є кілька технічних вимог:

У налаштуваннях мають бути активовані опції «враховувати збережені спогади» (reference saved memories) та «враховувати історію чатів» (reference chat history).

Також користувач повинен досягти певного мінімального порогу активності спілкування з ботом.

Власники корпоративних (Team, Enterprise) та освітніх (Education) акаунтів не матимуть доступу до цієї функції.

Як отримати підсумки року від ChatGPT?

Підсумки року не відкриваються автоматично. Щоб переглянути свій огляд, потрібно натиснути на банер на головному екрані застосунку або безпосередньо попросити чат-бот показати «Your Year with ChatGPT».

На старті функція доступна споживачам в англомовних країнах, зокрема у США, Великій Британії, Канаді, Австралії та Новій Зеландії.

Огляд можна переглянути у вебверсії, а також у мобільних застосунках на iOS та Android.

