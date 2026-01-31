0 800 307 555
Apple рекомендує «правило 95%»: як зменшити зношення батареї iPhone

Технології&Авто
В Apple розповіли, як правильно заряджати iPhone
В Apple радять не доводити заряд iPhone до 100% — зупинка на рівні близько 95% допомагає зберегти акумулятор.
Про це пише SuperCardBlondie.
За даними компанії, заряджання смартфона до 100% прискорює знос літій-іонного акумулятора, створюючи хімічне і механічне напруження всередині батарейки. Це особливо помітно через 1−2 роки активної експлуатації пристрою.

Що таке «правило 95%»

Apple рекомендує не доводити заряд iPhone до повних 100 відсотків, а зупиняти зарядку приблизно на рівні 95%. Такий простий трюк допомагає зменшити знос батареї і збільшити її довговічність без помітного погіршення автономності.
Компанія також підкреслює важливість використання офіційних сертифікованих зарядних пристроїв, оскільки дешеві «китайські» адаптери та кабелі можуть не відповідати стандартам безпеки — аж до ризику загоряння або пошкодження пристрою.
Також Apple впровадила функцію Optimized Battery Charging в iOS — вона автоматично уповільнює зарядку, коли айфон досягає високих рівнів, щоб зберегти здоров’я акумулятора.
За допомогою ШІ вона вивчає звички користувача і дозаряджає телефон до 100% безпосередньо перед використанням.
Таким чином, якщо ви хочете, щоб батарея вашого iPhone прослужила якомога довше і працювала стабільніше, уникайте постійної зарядки до 100% і дотримуйтесь правила 95% при зарядці пристрою.
За матеріалами:
УНІАН
