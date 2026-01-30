Як формується тариф на зарядку електромобілів Сьогодні 02:42 — Технології&Авто

Ціни на зарядку електрокарів відрізняються навіть у межах одного міста

Зростання вартості зарядки електромобілів останнім часом стало неприємною несподіванкою для багатьох водіїв. Втім, за цими змінами стоїть важливий момент, який часто лишається поза увагою: кінцеву ціну формує не застосунок і не платформа, а власник конкретної зарядної станції.

Пояснення принципів ціноутворення опублікував у Facebook засновник однієї з платформ зарядної інфраструктури Сергій Вельчев.

Частина станцій дійсно належить самій компанії як оператору CPO — і за них відповідальність пряма. Але більшість зарядок на платформі перебувають в управлінні незалежних операторів, які самі рахують собівартість і ухвалюють тарифні рішення. Саме тому ціни можуть суттєво відрізнятися навіть у межах одного міста — така логіка ринку.

З чого складається тариф на зарядку

Основа будь-якого тарифу — ціна електроенергії на ринку «на добу наперед» (РДН) плюс тариф на розподіл.

Типовий приклад:

РДН — близько 16 грн/кВт·год

Розподіл — приблизно 2,75 грн/кВт·год

Разом без ПДВ — 18,75 грн

З ПДВ 20% — вже близько 22,5 грн/кВт·год

Так, ціна РДН може бути нижчою в окремі години, але у кризові та дефіцитні періоди ринок зазвичай тримається на верхніх рівнях. Важливо й те, що оператор отримує фінальний рахунок уже постфактум, на початку наступного місяця. Тому або закладається страховий запас, або тариф потім різко коригується.

Читайте також Які моделі електрокарів найчастіше купують українці — рейтинг

Втрати та ККД DC-станцій

Для швидкісних DC-станцій існують неминучі втрати на перетворення та передачу енергії. У середньому — близько 10%.

Фактично це означає: 22,5 грн / 0,9 ≈ 25 грн/кВт·год собівартості

Взимку втрати можуть бути ще вищими через холодні батареї, підігрів систем і нижчу ефективність заряджання.

Оренда локації

Зарядка не «висить у повітрі». Місце розташування коштує грошей:

паркінги,

ТРЦ,

АЗС,

приватні території.

У середньому оренда додає 1,5−2 грн/кВт·год.

Отже, маємо вже 26,5−27 грн.

Платежі та білінг

Банківський еквайринг, платіжні сервіси та комісії за обробку транзакцій у типовій конфігурації можуть тягнути до 10%.

У такій моделі тариф «у нуль» (без прибутку оператора) виходить на рівні 29−30 грн/кВт·год.

Читайте також Зарядити електрокар в Україні стало дорожче

Маржа і реальний тариф

Далі оператор додає власну маржу — зазвичай 10−15%. Це:

сервіс і підтримка,

ремонти,

інвестиції,

ризики,

розвиток мережі.

У підсумку економічно обґрунтований тариф для клієнта формується в діапазоні 32−34 грн/кВт·год.

Окремо варто враховувати операторів, які працюють у кредит: обладнання, підключення потужності, монтаж. Відсотки за фінансування також прямо лягають у тариф.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.