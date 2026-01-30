Як формується тариф на зарядку електромобілів
Зростання вартості зарядки електромобілів останнім часом стало неприємною несподіванкою для багатьох водіїв. Втім, за цими змінами стоїть важливий момент, який часто лишається поза увагою: кінцеву ціну формує не застосунок і не платформа, а власник конкретної зарядної станції.
Пояснення принципів ціноутворення опублікував у Facebook засновник однієї з платформ зарядної інфраструктури Сергій Вельчев.
Частина станцій дійсно належить самій компанії як оператору CPO — і за них відповідальність пряма. Але більшість зарядок на платформі перебувають в управлінні незалежних операторів, які самі рахують собівартість і ухвалюють тарифні рішення. Саме тому ціни можуть суттєво відрізнятися навіть у межах одного міста — така логіка ринку.
З чого складається тариф на зарядку
Основа будь-якого тарифу — ціна електроенергії на ринку «на добу наперед» (РДН) плюс тариф на розподіл.
Типовий приклад:
- РДН — близько 16 грн/кВт·год
- Розподіл — приблизно 2,75 грн/кВт·год
- Разом без ПДВ — 18,75 грн
- З ПДВ 20% — вже близько 22,5 грн/кВт·год
Так, ціна РДН може бути нижчою в окремі години, але у кризові та дефіцитні періоди ринок зазвичай тримається на верхніх рівнях. Важливо й те, що оператор отримує фінальний рахунок уже постфактум, на початку наступного місяця. Тому або закладається страховий запас, або тариф потім різко коригується.
Втрати та ККД DC-станцій
Для швидкісних DC-станцій існують неминучі втрати на перетворення та передачу енергії. У середньому — близько 10%.
Фактично це означає: 22,5 грн / 0,9 ≈ 25 грн/кВт·год собівартості
Взимку втрати можуть бути ще вищими через холодні батареї, підігрів систем і нижчу ефективність заряджання.
Оренда локації
Зарядка не «висить у повітрі». Місце розташування коштує грошей:
- паркінги,
- ТРЦ,
- АЗС,
- приватні території.
У середньому оренда додає 1,5−2 грн/кВт·год.
Отже, маємо вже 26,5−27 грн.
Платежі та білінг
Банківський еквайринг, платіжні сервіси та комісії за обробку транзакцій у типовій конфігурації можуть тягнути до 10%.
У такій моделі тариф «у нуль» (без прибутку оператора) виходить на рівні 29−30 грн/кВт·год.
Маржа і реальний тариф
Далі оператор додає власну маржу — зазвичай 10−15%. Це:
- сервіс і підтримка,
- ремонти,
- інвестиції,
- ризики,
- розвиток мережі.
У підсумку економічно обґрунтований тариф для клієнта формується в діапазоні 32−34 грн/кВт·год.
Окремо варто враховувати операторів, які працюють у кредит: обладнання, підключення потужності, монтаж. Відсотки за фінансування також прямо лягають у тариф.
