Spotify підніме вартість місячної передплати у трьох країнах

Технології&Авто
Spotify підніме вартість місячної передплати у трьох країнах
Spotify підніме вартість місячної передплати у трьох країнах
Популярний у світі стримінговий сервіс Spotify заявив, що збільшить ціну свого місячного преміум-плану передплати на 1 долар — до $12,99 на ринках США, Естонії та Латвії.
Gро це повідомляє Reuters.
У компанії розповіли, що нову вартість підписки буде вказано у рахунках споживачам, починаючи з лютого. Підписники отримають електронний лист про коригування ціни.
Зазначається, що акції Spotify виросли майже на 1% на передринкових торгах на тлі цієї новини.
Spotify покладався на підвищення цін в останні роки, щоб стимулювати своє зростання. Минулого року фінансовий директор сервісу Крістіан Луїга сказав, що, незважаючи на підвищення цін у понад 150 країнах, компанія не помітила значного зростання відтоку клієнтів.
У четвер компанія заявила, що зміна ціни є частиною її постійних зусиль «продовжувати забезпечувати чудовий досвід», сигналізуючи про те, що збільшений дохід буде реінвестовано у вдосконалення платформи та підтримку творців.
У третьому кварталі минулого року кількість абонентів підписки преміум-класу зросла на 12% до 281 мільйона.
Станом на кінець періоду в компанії було 713 мільйонів активних користувачів щомісяця.
Укрінформ
