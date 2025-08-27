Spotify запускає нову функцію — Finance.ua

Spotify запускає нову функцію Сьогодні 22:02 — Технології&Авто

Spotify запускає нову функцію

Стримінговий сервіс Spotify Technology заявив, що цього тижня почне впроваджувати функцію з обміну повідомленнями як для користувачів без підписки, так і для преміумпідписників.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

«Функція „Повідомлення“ почне ставати доступною для користувачів без підписки, так і для преміумпідписників віком від 16 років на мобільних пристроях в обраних країнах», — заявили у Spotify.

У компанії вважають, що нова функція є «швидким і зручним способом ділитися та спілкуватися про те, що ви слухаєте, з людьми, які вам небайдужі».

«Функція „Повідомлення“ також відкриває нові можливості для виконавців, авторів та творців — більше користувачів можуть поширювати інформацію про трек виконавця чи подкаст творця серед своїх друзів та родин», — додали у компанії.

Зазначається, що у «Повідомленнях» користувачі зможуть ділитися контентом Spotify та реагувати за допомогою тексту та емодзі.

Нагадаємо, Spotify готує нове подорожчання для передплатників у Європі, Південній Азії, на Близькому Сході, в Африці, Латинській Америці та Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Повідомлення з деталями надходитимуть протягом місяця: у низці країн місячна плата вже змінилася з 10,99 євро до 11,99 євро.

Укрінформ За матеріалами:

