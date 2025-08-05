Spotify підняв вартість підписки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Spotify підняв вартість підписки

Особисті фінанси
12
Spotify підняв вартість підписки
Spotify підняв вартість підписки
Spotify готує нове подорожчання для передплатників у Європі, Південній Азії, на Близькому Сході, в Африці, Латинській Америці та Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Повідомлення з деталями надходитимуть протягом місяця: у низці країн місячна плата вже змінилася з 10,99 євро до 11,99 євро.
Про це пише The Verge.
Компанія не розкрила повний перелік держав, однак перевірка архівних сторінок показує, що на 1 євро більше вже сплачують нові користувачі в Іспанії, Італії та Португалії. Ті країни ЄС, де ціни підіймали раніше (Франція, Бельгія, Люксембург і Нідерланди), додаткового зростання наразі не зазнали.
Читайте також
Попри приріст платної аудиторії, опублікований у звіті 29 липня прогноз прибутку виявився нижчим за очікування аналітиків, і того ж дня акції Spotify просіли на 11,5%, що зменшило ринкову капіталізацію на 16 млрд доларів. Під час дзвінка з інвесторами генеральний директор Даніель Ек пояснив, що сервіс рідко переглядає тарифи, аби довше утримувати користувачів, хоча ще у квітні Financial Times повідомляла про заплановані на літо підвищення в Європі та Латинській Америці.
Ціни у США залишаються незмінними: там Spotify протримався 12 років без змін вартості, доки у 2023 та 2024 роках не запустив перші етапи перегляду тарифів.
👉 Приєднуйтеся до нашої спільноти у Facebook, Instagram та Telegram.
За матеріалами:
Novyny.live
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems