Spotify підняв вартість підписки — Finance.ua

Spotify підняв вартість підписки Сьогодні 22:31 — Особисті фінанси

Spotify підняв вартість підписки

Spotify готує нове подорожчання для передплатників у Європі, Південній Азії, на Близькому Сході, в Африці, Латинській Америці та Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Повідомлення з деталями надходитимуть протягом місяця: у низці країн місячна плата вже змінилася з 10,99 євро до 11,99 євро.

Про це пише The Verge

Компанія не розкрила повний перелік держав, однак перевірка архівних сторінок показує, що на 1 євро більше вже сплачують нові користувачі в Іспанії, Італії та Португалії. Ті країни ЄС, де ціни підіймали раніше (Франція, Бельгія, Люксембург і Нідерланди), додаткового зростання наразі не зазнали.

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Попри приріст платної аудиторії, опублікований у звіті 29 липня прогноз прибутку виявився нижчим за очікування аналітиків, і того ж дня акції Spotify просіли на 11,5%, що зменшило ринкову капіталізацію на 16 млрд доларів. Під час дзвінка з інвесторами генеральний директор Даніель Ек пояснив, що сервіс рідко переглядає тарифи, аби довше утримувати користувачів, хоча ще у квітні Financial Times повідомляла про заплановані на літо підвищення в Європі та Латинській Америці.

Ціни у США залишаються незмінними: там Spotify протримався 12 років без змін вартості, доки у 2023 та 2024 роках не запустив перші етапи перегляду тарифів.

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