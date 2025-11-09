Дешевий позашляховик Toyota Land Cruiser FJ вперше показали на публіці (фото, відео)
Новий Toyota Land Cruiser FJ продемонстрували на Токійському автосалоні. Найдешевший рамний позашляховик Toyota вирізняється брутальним дизайном і підготовлений до серйозного бездоріжжя. На ринок новий автівка вийде вже 2026 року та коштуватиме приблизно 30 тис. доларів у базовій версії.
Про це повідомляє сайт Motor1.
Новий позашляховик Toyota FJ вирізняється брутальним рубаним дизайном у дусі старшого Toyota Land Cruiser Prado.
У нього високий капот, масивні бампери, виражений пластиковий обвіс та товсті задні стійки даху.
Утім, новий Toyota Land Cruiser FJ на 27 см коротший за Prado. В його основі лежить рамна платформа IMV від пікапа Toyota Hilux Champ.
Габарити Toyota Land Cruiser FJ 2026:
- довжина — 4575 мм;
- ширина — 1855 мм;
- висота — 1960 мм;
- колісна база — 2580 мм;
- кліренс — 215 мм.
Новий Toyota Land Cruiser FJ, салон
Рубані поверхні переважають і в інтер’єрі авто. Дешевий позашляховик Toyota отримав цифрову панель приладів і великий центральний тачскрін.
Також базова комплектація Toyota Land Cruiser FJ 2026 включає діодні фари, адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування та утримання в смузі руху.
Топова версія отримала двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь та керма, камери кругового огляду, датчики світла і дощу.
Характеристики Toyota Land Cruiser FJ
На перших порах новий Toyota Land Cruiser FJ буде доступним із 2,7-літровим бензиновим двигуном на 163 к. с. та 6-ступінчастим автоматом. У майбутньому можуть з’явитися дизельна та навіть гібридна версії.
Дешевий позашляховик Toyota FJ отримав повний привід типу part-time зі знижувальною передачею і блокуванням заднього диференціала.
За доплату доступні позашляхові аксесуари — підніжки, шноркель для водних перешкод, багажник на дах.
