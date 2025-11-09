Дешевий позашляховик Toyota Land Cruiser FJ вперше показали на публіці (фото, відео) Вчора 01:18 — Технології&Авто

Дешевий позашляховик Toyota Land Cruiser FJ вперше показали на публіці (фото, відео)

Новий Toyota Land Cruiser FJ продемонстрували на Токійському автосалоні. Найдешевший рамний позашляховик Toyota вирізняється брутальним дизайном і підготовлений до серйозного бездоріжжя. На ринок новий автівка вийде вже 2026 року та коштуватиме приблизно 30 тис. доларів у базовій версії.

Про це повідомляє сайт Motor1.

Новий позашляховик Toyota FJ вирізняється брутальним рубаним дизайном у дусі старшого Toyota Land Cruiser Prado.

У нього високий капот, масивні бампери, виражений пластиковий обвіс та товсті задні стійки даху.

Фото: autoblog.com

Утім, новий Toyota Land Cruiser FJ на 27 см коротший за Prado. В його основі лежить рамна платформа IMV від пікапа Toyota Hilux Champ.

Габарити Toyota Land Cruiser FJ 2026:

довжина — 4575 мм;

ширина — 1855 мм;

висота — 1960 мм;

колісна база — 2580 мм;

кліренс — 215 мм.

Новий Toyota Land Cruiser FJ, салон

Рубані поверхні переважають і в інтер’єрі авто. Дешевий позашляховик Toyota отримав цифрову панель приладів і великий центральний тачскрін.

Фото: autoblog.com

Також базова комплектація Toyota Land Cruiser FJ 2026 включає діодні фари, адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування та утримання в смузі руху.

Топова версія отримала двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь та керма, камери кругового огляду, датчики світла і дощу.

Характеристики Toyota Land Cruiser FJ

На перших порах новий Toyota Land Cruiser FJ буде доступним із 2,7-літровим бензиновим двигуном на 163 к. с. та 6-ступінчастим автоматом. У майбутньому можуть з’явитися дизельна та навіть гібридна версії.

Фото: autoblog.com

Дешевий позашляховик Toyota FJ отримав повний привід типу part-time зі знижувальною передачею і блокуванням заднього диференціала.

За доплату доступні позашляхові аксесуари — підніжки, шноркель для водних перешкод, багажник на дах.

