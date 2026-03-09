0 800 307 555
Найпопулярніші бренди пригнаних авто серед українців (інфографіка)

У лютому 2026 року активність у сегменті імпорту вживаних легкових автомобілів в Україну помітно знизилася. За місяць українську реєстрацію отримали 14 156 автомобілів. Це на 16,8% менше порівняно з попереднім місяцем і на 19,9% менше, ніж у лютому 2025 року.
Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.
«Ринок перейшов від кількісного накопичення до якісного оновлення. Електромобільна пауза дозволила класичним брендам з двигунами внутрішнього згоряння повернути собі домінантну роль, але вже на вищому ціновому рівні. Сучасний „пригон“ стає все менш масовим у бюджетному секторі, орієнтуючись на свіжіші та краще укомплектовані автомобілі європейського та американського походження», — зазначають експерти.

Причини зниження імпорту

Скорочення імпорту пояснюють аномально високою активністю наприкінці минулого року. У грудні 2025 року на тлі очікуваних змін у податковому законодавстві різко зріс попит на електромобілі. Тоді їхня частка в імпорті сягнула рекордних 60,1%. У лютому ситуація змінилася, частка електромобілів серед імпортованих авто знизилася до 5,7%.
Аналітики зазначають, що нинішні показники відображають повернення ринку до звичайних обсягів після тимчасового ажіотажного попиту та дефіциту пропозиції.
Найпопулярніші «свіжопригнані» марки та моделі

У структурі імпортованих автомобілів зберігається чітка орієнтація на німецькі бренди.
Лідером за кількістю реєстрацій залишається Volkswagen. Водночас у лютому помітно посилили позиції Audi та BMW. Особливо зросла популярність одного з кросоверів Audi, який за кількістю реєстрацій випередив традиційних лідерів сегмента.
Це свідчить про зміну структури попиту: покупці дедалі частіше обирають дорожчі та якісніші автомобілі, навіть з урахуванням складної логістики імпорту.
Топ-10 марок вживаних легкових автомобілів (імпорт), лютий 2026
Японські та американські бренди, такі як Nissan та Ford, стабільно утримують свої позиції переважно завдяки активному імпорту з північноамериканських аукціонів.
У модельному заліку спостерігається домінація кросоверів, де лідируючі місця посідають автомобілі класів компактних та середньорозмірних SUV.
Традиційні хетчбеки та універсали, як-от Skoda Octavia чи Volkswagen Golf, усе ще залишаються в топі, проте їхня частка поступово розмивається на користь автомобілів з вищим кліренсом.
Рейтинг топ-10 моделей вживаного імпорту легкових авто, лютий 2026
У сегменті преміальних автомобілів також спостерігається зниження активності.
У лютому в Україні зареєстрували:
  • 1 автомобіль Bentley;
  • 1 Ferrari;
  • 2 Lamborghini;
  • 3 Maserati;
  • 62 Porsche.
За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
АвтоАвторинок України
Payment systems