Google Play почав попереджати, які додатки швидко розряджають батарею

На сторінках застосунків з’являться спеціальні повідомлення
З 1 березня 2026 року Google почала впроваджувати нову систему попереджень у Play Маркеті, яка інформує користувачів про можливе надмірне споживання енергії окремими Android‑додатками.
Про це повідомляє 9to5google.
На сторінках таких програм тепер з’являється повідомлення: «Цей додаток може використовувати більше батареї, ніж очікується, через високу активність у фоновому режимі».
Компанія пояснила, що нововведення є частиною технічних заходів, спрямованих на зменшення випадків надмірного використання так званого wake lock — механізму, який дозволяє додатку тримати процесор увімкненим, навіть якщо екран пристрою не активний.
Google зазначає, що додатки, які систематично перевищують поріг надмірного часткового блокування пробудження у ключових показниках Android, можуть отримати видимі попередження на своїх сторінках у Play Маркеті. Крім того, такі програми можуть бути виключені з рекомендацій.

Для деяких застосунків передбачені винятки

Водночас компанія передбачила винятки для програм, що мають очевидну користь для користувачів, навіть якщо вони перевищують встановлений поріг. До таких випадків належать відтворення музики, доступ до геолокації чи передачі даних, ініційовані самим користувачем. Для розробників підготовлено документацію з поясненням умов цих винятків.
Google наголошує, що боротьба з надмірним розрядом батареї є одним із пріоритетів, і нова система має допомогти розробникам створювати більш енергоефективні додатки.
Впровадження попереджень та технічних обмежень відбуватиметься поступово протягом кількох тижнів, охоплюючи ті програми, які найбільше впливають на автономність пристроїв.
За матеріалами:
mezha.media
GoogleТехнологіїСмартфони
