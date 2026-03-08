0 800 307 555
Авто з якими двигунами купували українці у лютому

Технології&Авто
305
Моторні вподобання українців у лютому
Моторні вподобання українців у лютому, Фото: freepik
За рік зросла популярність автомобілів з традиційними двигунами на ринку нових легкових авто в Україні. У лютому 2026 року такі автівки займали майже 66% ринку, тоді як торік цей показник становив 59,2%.
Про це повідомили в «Укравтопромі».

Моторні вподобання українців

Найбільший попит серед покупців у лютому цього року мали бензинові моделі — на них припало 41,1% продажів, тоді як рік тому цей показник становив 38,7%.
Гібридні авто також наростили популярність. Їхня частка зросла з 27,6% до 30,8%.
Частка дизельних авто збільшилась до 24,7%, тоді як у лютому 2025 року вона становила 20,5%.
Водночас значно впала частка електричних авто — з 13,1% до 3,3%.
На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.
Лідерські позиції за сегментами посіли:
  • бензинові авто — Mazda CX-5;
  • гібридні — Toyota RAV-4;
  • дизельні — Toyota LC Prado;
  • електро — BYD Sea Lion 06;
  • авто з ГБО — Hyundai Tucson.
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоАвторинок України
Також за темою
