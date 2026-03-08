Авто з якими двигунами купували українці у лютому Вчора 19:17 — Технології&Авто

Моторні вподобання українців у лютому, Фото: freepik

За рік зросла популярність автомобілів з традиційними двигунами на ринку нових легкових авто в Україні. У лютому 2026 року такі автівки займали майже 66% ринку, тоді як торік цей показник становив 59,2%.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Моторні вподобання українців

Найбільший попит серед покупців у лютому цього року мали бензинові моделі — на них припало 41,1% продажів, тоді як рік тому цей показник становив 38,7%.

Гібридні авто також наростили популярність. Їхня частка зросла з 27,6% до 30,8%.

Частка дизельних авто збільшилась до 24,7%, тоді як у лютому 2025 року вона становила 20,5%.

Водночас значно впала частка електричних авто — з 13,1% до 3,3%.

На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.

Лідерські позиції за сегментами посіли:

бензинові авто — Mazda CX-5;

гібридні — Toyota RAV-4;

дизельні — Toyota LC Prado;

електро — BYD Sea Lion 06;

авто з ГБО — Hyundai Tucson.

