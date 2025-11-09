0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

BMW відкликає понад 5000 позашляховиків X5 через подушки безпеки Takata

Технології&Авто
1374
BMW відкликає понад 5000 позашляховиків X5 через подушки безпеки Takata
BMW відкликає понад 5000 позашляховиків X5 через подушки безпеки Takata
BMW оголосила про відкликання 5361 одиниць позашляховика X5 2000−2021 років випуску, через подушки безпеки типу Takata PSDI-4, встановлених у спортивному кермі цих авто. Через дефект вони можуть вибухнути під час спрацювання й розкидати металеві уламки в салоні.
Про це пише Carscoops.

Чому подушки безпеки Takata небезпечні

Історія з подушками безпеки Takata — одна з наймасштабніших технічних криз в історії автомобілебудування.
Читайте також
Через дефектні газові інфлятори загинули 28 американців, сотні людей отримали поранення, а понад 67 мільйонів подушок було відкликано по всьому світу.
За даними Національного управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA), газовий інфлятор може вибухнути під час спрацювання через деградацію пального. Це відбувається після тривалого впливу високої вологості, температури та різких перепадів клімату.
Під час внутрішнього аудиту BMW виявила, що окремі власники могли самостійно встановити спортивне кермо з подушкою Takata, не передбаченою виробником. Саме ці замінені компоненти можуть бути небезпечними.
Читайте також
BMW зазначає, що ймовірність наявності небезпечного елементу становить лише 0,1% серед усіх відкликаних автомобілів. Та навіть цього достатньо, щоб запустити офіційну кампанію, адже йдеться про ризик для життя водія.
Власників X5 повідомлять до Різдва. Їм запропонують звернутися до дилера, де фахівці перевірять і безкоштовно замінять подушку безпеки водія.
NHTSA підтвердила, що BMW вже готувала технічні кампанії на інших ринках для подібних компонентів. Виробник діє на випередження, аби повністю виключити можливість потрапляння небезпечних деталей у свої автомобілі.
За матеріалами:
Телеканал 24
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems