BMW відкликає понад 5000 позашляховиків X5 через подушки безпеки Takata Вчора 03:05 — Технології&Авто

BMW відкликає понад 5000 позашляховиків X5 через подушки безпеки Takata

BMW оголосила про відкликання 5361 одиниць позашляховика X5 2000−2021 років випуску, через подушки безпеки типу Takata PSDI-4, встановлених у спортивному кермі цих авто. Через дефект вони можуть вибухнути під час спрацювання й розкидати металеві уламки в салоні.

Про це пише Carscoops.

Чому подушки безпеки Takata небезпечні

Історія з подушками безпеки Takata — одна з наймасштабніших технічних криз в історії автомобілебудування.

Читайте також Ford відкликає понад 79 тис. автомобілів у США через несправності дверей та світлової панелі

Через дефектні газові інфлятори загинули 28 американців, сотні людей отримали поранення, а понад 67 мільйонів подушок було відкликано по всьому світу.

За даними Національного управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA), газовий інфлятор може вибухнути під час спрацювання через деградацію пального. Це відбувається після тривалого впливу високої вологості, температури та різких перепадів клімату.

Під час внутрішнього аудиту BMW виявила, що окремі власники могли самостійно встановити спортивне кермо з подушкою Takata, не передбаченою виробником. Саме ці замінені компоненти можуть бути небезпечними.

BMW зазначає, що ймовірність наявності небезпечного елементу становить лише 0,1% серед усіх відкликаних автомобілів. Та навіть цього достатньо, щоб запустити офіційну кампанію, адже йдеться про ризик для життя водія.

Власників X5 повідомлять до Різдва. Їм запропонують звернутися до дилера, де фахівці перевірять і безкоштовно замінять подушку безпеки водія.

NHTSA підтвердила, що BMW вже готувала технічні кампанії на інших ринках для подібних компонентів. Виробник діє на випередження, аби повністю виключити можливість потрапляння небезпечних деталей у свої автомобілі.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.