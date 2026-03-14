Названо найпопулярніші в Україні вживані авто з-за кордону (інфографіка) Сьогодні 19:02 — Технології&Авто

Найпопулярніші імпортовані вживані авто, Фото: freepik

Протягом лютого українці придбали 14,8 тис. імпортованих з-за кордону вживаних легковиків. Це на 13% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Найпопулярнішою ввезеною автівкою став Volkswagen Golf.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Найбільшу частку серед ввезених з-за кордону уживаних легковиків займають бензинові автомобілі — 61% від загальної кількості. Для порівняння, у лютому 2025 року їх частка становила 46%.

Далі йдуть:

дизельні — 22% (23% торік);

гібриди — 8% (5% торік);

електромобілі — 6% (22% торік);

авто з ГБО — 3% (4% торік).

Середній вік вживаних автомобілів, які отримали українську реєстрацію у лютому, як і торік, становив близько 10 років.

Лідером серед уживаних автомобілів минулого місяця став Volkswagen Golf.

ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто з-за кордону, Інфографіка створена за допомогою ШІ

