Названо найпопулярніші в Україні вживані авто з-за кордону (інфографіка)
Протягом лютого українці придбали 14,8 тис. імпортованих з-за кордону вживаних легковиків. Це на 13% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Найпопулярнішою ввезеною автівкою став Volkswagen Golf.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Найбільшу частку серед ввезених з-за кордону уживаних легковиків займають бензинові автомобілі — 61% від загальної кількості. Для порівняння, у лютому 2025 року їх частка становила 46%.
Далі йдуть:
- дизельні — 22% (23% торік);
- гібриди — 8% (5% торік);
- електромобілі — 6% (22% торік);
- авто з ГБО — 3% (4% торік).
Середній вік вживаних автомобілів, які отримали українську реєстрацію у лютому, як і торік, становив близько 10 років.
Лідером серед уживаних автомобілів минулого місяця став Volkswagen Golf.
