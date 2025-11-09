0 800 307 555
ТОП-5 найнадійніших кросоверів (фото)

Технології&Авто
2409
ТОП-5 найнадійніших кросоверів (фото)
ТОП-5 найнадійніших кросоверів (фото)
Кросовери пропонують водіям високий рівень практичності та частіше економніші за позашляховики. Проте, у наш час досить важко визначити, які моделі варто купувати.
Експерти розповіли GoBankingRates, які кросовери здатні прослужити не менше ніж 15 років без серйозних поломок. За їхніми словами, це дуже надійні моделі.

5 найнадійніших сучасних кросоверів

Toyota RAV4

Toyota RAV4 залишається бестселером японського автовиробника вже понад 30 років. У цьому заслуга не тільки демократичного цінника, а й високої надійності кросовера.
Механік і власник German Car Depot Алан Гельфанд розповів журналістам, що багато автомобілів Toyota розраховані на 15−20 років служби. За його словами, кросовер RAV4 не є винятком.
ТОП-5 найнадійніших кросоверів (фото)
«Навіть гібридні моделі не потребують складного обслуговування, що пояснює їхню довговічність», — поділився експерт.

Subaru Forester

Також Гельфанд порадив звернути увагу на Subaru Forester. Він зазначив, що навіть базова модель пропонується з повним приводом, що виділяє цей кросовер на тлі конкурентів.
ТОП-5 найнадійніших кросоверів (фото)
«Якщо власники вчасно мінятимуть масло, обслуговуватимуть ланцюг ГРМ та виконуватимуть інші планові роботи з технічного обслуговування, Forester легко прослужить 15 років і більше», — запевнив механік.

Hyundai Tucson

Ще одним кросовером, який радить купити Гельфанд, став Hyundai Tucson. Він заявив, що за належного догляду ця модель легко прослужить від 15 до 20 років.
ТОП-5 найнадійніших кросоверів (фото)
«10-річна гарантія на силову установку покриває більшу частину початкового періоду володіння, а надійність двигуна допомагає йому прослужити ще багато років після цього», — сказав експерт.

Honda CR-V

Генеральний директор автомобільної дослідницької платформи FindByPlate.com Рут Калкінс-Шмідт у розмові з журналістами заявила, що водіям варто звернути увагу на Honda CR-V. Вона підкреслила, що в захваті від цієї моделі.
ТОП-5 найнадійніших кросоверів (фото)
«Він пропонує дуже низьку витрату пального для свого класу, а такі функції безпеки, як моніторинг сліпих зон і адаптивний круїз-контроль, входять до стандартної комплектації», — розповіла експерт.

Hyundai Ioniq 5

Калкінс-Шмідт також рекомендує купити електрокросовер Hyundai Ioniq 5. За її словами, це одна з найкращих моделей у сегменті.
ТОП-5 найнадійніших кросоверів (фото)
«Hyundai Ioniq 5 пропонує сучасні технології, швидку зарядку і просторий інтер’єр, який не виглядає настільки футуристичним, що викликає замішання», — пояснила експерт.
За матеріалами:
УНІАН
Авто
