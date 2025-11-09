ТОП-5 найнадійніших кросоверів (фото) Вчора 04:04 — Технології&Авто

Кросовери пропонують водіям високий рівень практичності та частіше економніші за позашляховики. Проте, у наш час досить важко визначити, які моделі варто купувати.

Експерти розповіли GoBankingRates, які кросовери здатні прослужити не менше ніж 15 років без серйозних поломок. За їхніми словами, це дуже надійні моделі.

5 найнадійніших сучасних кросоверів

Toyota RAV4

Toyota RAV4 залишається бестселером японського автовиробника вже понад 30 років. У цьому заслуга не тільки демократичного цінника, а й високої надійності кросовера.

Механік і власник German Car Depot Алан Гельфанд розповів журналістам, що багато автомобілів Toyota розраховані на 15−20 років служби. За його словами, кросовер RAV4 не є винятком.

«Навіть гібридні моделі не потребують складного обслуговування, що пояснює їхню довговічність», — поділився експерт.

Subaru Forester

Також Гельфанд порадив звернути увагу на Subaru Forester. Він зазначив, що навіть базова модель пропонується з повним приводом, що виділяє цей кросовер на тлі конкурентів.

«Якщо власники вчасно мінятимуть масло, обслуговуватимуть ланцюг ГРМ та виконуватимуть інші планові роботи з технічного обслуговування, Forester легко прослужить 15 років і більше», — запевнив механік.

Hyundai Tucson

Ще одним кросовером, який радить купити Гельфанд, став Hyundai Tucson. Він заявив, що за належного догляду ця модель легко прослужить від 15 до 20 років.

«10-річна гарантія на силову установку покриває більшу частину початкового періоду володіння, а надійність двигуна допомагає йому прослужити ще багато років після цього», — сказав експерт.

Honda CR-V

Генеральний директор автомобільної дослідницької платформи FindByPlate.com Рут Калкінс-Шмідт у розмові з журналістами заявила, що водіям варто звернути увагу на Honda CR-V. Вона підкреслила, що в захваті від цієї моделі.

«Він пропонує дуже низьку витрату пального для свого класу, а такі функції безпеки, як моніторинг сліпих зон і адаптивний круїз-контроль, входять до стандартної комплектації», — розповіла експерт.

Hyundai Ioniq 5

Калкінс-Шмідт також рекомендує купити електрокросовер Hyundai Ioniq 5. За її словами, це одна з найкращих моделей у сегменті.

«Hyundai Ioniq 5 пропонує сучасні технології, швидку зарядку і просторий інтер’єр, який не виглядає настільки футуристичним, що викликає замішання», — пояснила експерт.

УНІАН За матеріалами:

