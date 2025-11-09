0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Користувачі Google Maps зможуть керувати навігацією голосом (відео)

Технології&Авто
950
Користувачі Google Maps зможуть керувати навігацією голосом (відео)
Користувачі Google Maps зможуть керувати навігацією голосом (відео)
Google продовжує впроваджувати Gemini замість Assistant у своїх додатках, і наступним став Google Maps. Користувачі зможуть керувати навігацією за допомогою природної мови, не відволікаючись від керування автомобілем.
Про це повідомила пресслужба компанії.

Як працює керування голосом в Google Maps

Тепер можна запитати, наприклад: «Знайди недорогий японський ресторан уздовж маршруту в межах кількох кілометрів», і після відповіді уточнити, чи є там паркування або які страви найпопулярніші.
Після вибору закладу достатньо сказати «Їдемо туди», щоб Gemini почав навігацію.
Користувачі Google Maps зможуть керувати навігацією голосом (відео)
ШІ також дозволяє виконувати інші дії без виходу з Maps, зокрема додавати події в календар або повідомляти про аварії голосом.
Функція поступово розповсюджується на Android і iOS у всіх регіонах, де доступний Gemini, а згодом з’явиться і в Android Auto.
У США Gemini отримує новий тип підказок під час руху: навігатор тепер орієнтується не лише на відстань, а й на помітні орієнтири, наприклад заклади.
Крім того, додаток заздалегідь повідомлятиме про перекриття доріг навіть без активної навігації та інтегруватиме Lens, дозволяючи користувачам ставити Gemini запитання про заклади, на які вони наведуть камеру.
За матеріалами:
mezha.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems