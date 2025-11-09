Користувачі Google Maps зможуть керувати навігацією голосом (відео) Вчора 00:09 — Технології&Авто

Google продовжує впроваджувати Gemini замість Assistant у своїх додатках, і наступним став Google Maps. Користувачі зможуть керувати навігацією за допомогою природної мови, не відволікаючись від керування автомобілем.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Як працює керування голосом в Google Maps

Тепер можна запитати, наприклад: «Знайди недорогий японський ресторан уздовж маршруту в межах кількох кілометрів», і після відповіді уточнити, чи є там паркування або які страви найпопулярніші.

Після вибору закладу достатньо сказати «Їдемо туди», щоб Gemini почав навігацію.

ШІ також дозволяє виконувати інші дії без виходу з Maps, зокрема додавати події в календар або повідомляти про аварії голосом.

Функція поступово розповсюджується на Android і iOS у всіх регіонах, де доступний Gemini, а згодом з’явиться і в Android Auto.

У США Gemini отримує новий тип підказок під час руху: навігатор тепер орієнтується не лише на відстань, а й на помітні орієнтири, наприклад заклади.

Крім того, додаток заздалегідь повідомлятиме про перекриття доріг навіть без активної навігації та інтегруватиме Lens, дозволяючи користувачам ставити Gemini запитання про заклади, на які вони наведуть камеру.

