У яких регіонах України купили найбільше автівок

51
​​Найбільші регіональні ринки 2025 року та їх бестселери
​​Найбільші регіональні ринки 2025 року та їх бестселери, Фото: freepik
У 2025 році найбільші обсяги реєстрацій нових легкових авто зафіксували у столиці, на Київщині, Дніпропетровщині, Одещині та Львівщині.
Про це повідомили в «Укравтопромі».

Де придбали найбільше нових легкових автівок

Лідером залишається столиця: протягом минулого року кияни придбали 26,2 тис. нових легковиків.
На другому місці — Київська область, де зареєстрували 7,8 тис. нових авто.
Трійку лідерів замикає Дніпропетровська область із 6,8 тис. реєстрацій.
Далі слідують Одеська (4,5 тис. автомобілів) та Львівська (4,4 тис. авто) області.

Регіональні бестселери

У Києві найчастіше обирали Renault Duster, тоді як у Київській та Дніпропетровській областях найпопулярнішим став електромобіль Volkswagen ID.Unyx.
На Одещині лідером продажів у 2025 році був BYD Song Plus, а у Львівській області — Toyota RAV-4.

Де купували найбільше імпортованих вживаних легковиків

Найбільше таких машин у 2025 році зареєстрували у Львівській області — 35,1 тис., далі йдуть Київ (24 тис.), Київська (19,1 тис.), Дніпропетровська (16,3 тис.) та Рівненська області (16,2 тис.).
Серед вживаних авто з-за кордону майже на всіх цих ринках фаворитом став Tesla Model Y.
Винятком виявилася Рівненщина, де найпопулярнішим імпортованим автомобілем став Volkswagen Golf.
За матеріалами:
Finance.ua
Авторинок УкраїниАвто
