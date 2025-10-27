0 800 307 555
Amazon розробляє розумні окуляри з ШІ для кур’єрів для швидкої доставки

Технології&Авто
16
Amazon створює розумні окуляри на основі штучного інтелекту для своїх водіїв доставки. Вони мають допомогти кур’єрам працювати без телефону, все необхідне буде прямо перед очима.
Про це пише TechCrunch.

Що вміють розумні окуляри із ШІ від Amazon

Розумні окуляри дозволяють сканувати посилки, отримувати маршрут і робити фото як підтвердження доставки. Для цього не потрібно тримати телефон, усе можна зробити поглядом або голосом.
Пристрій використовує камери, комп’ютерний зір і штучний інтелект, щоб показувати потрібну інформацію просто на склі окулярів, наприклад, напрямок руху чи попередження про небезпеку.

Як працюють розумні окуляри із ШІ від Amazon

  • коли кур’єр доставки під’їжджає до потрібного місця, окуляри самі вмикаються. Вони допомагають знайти потрібну посилку в авто, а потім підказують, куди йти;
  • окуляри можна носити з лінзами, а спеціальні перехідні лінзи автоматично підлаштовуються під світло вдень і в темряві;
  • окуляри з’єднані з контролером у жилеті кур’єра. Там є батарея, система керування і кнопка тривоги на випадок небезпеки;
  • у майбутньому окуляри зможуть попереджати, якщо кур’єр залишив посилку не за тією адресою, або виявляти домашніх тварин поруч із будинком.
Зараз Amazon випробовує окуляри з водіями у Північній Америці. Після цього компанія планує вдосконалити пристрій і запустити його у продаж ширше.
За матеріалами:
Speka
