Solos представила розумні окуляри для людей з порушенням зору — Finance.ua
укр
Solos представила розумні окуляри для людей з порушенням зору

Технології&Авто
Компанія Solos представила розумні окуляри AirGo з вбудованим штучним інтелектом Ally від Envision, який допомагає людям із вадами зору.
Про це повідомляє Engadget.
Чатбот Ally створили спеціально, щоб допомагати людям із поганим зором. Він уміє розпізнавати обличчя, читати текст, описувати сцени та виконувати багато інших завдань. Користувачі зможуть за допомогою голосових команд попросити його просканувати й описати документ чи фото, перевірити календар або дати відповідь на будь-яке запитання.
Solos каже, що такий набір функцій зробить ці окуляри корисними не лише для людей із порушенням зору, але й для будь-кого іншого. Серед потенційних покупців компанія також називає людей похилого віку, людей з когнітивними порушенням, а також тих, «хто перевантажений сучасними пристроями, але цікавиться тим, що вміє штучний інтелект».
Розумні окуляри AirGo також підтримують контактні лінзи, що лиш доповнює бажання компанії допомагати людям зі слабким зором. Вони також мають модульний компонент, що дозволить замінювати різні передні частини оправи для кастомізації.
Зараз на окуляри можна оформити попереднє замовлення. Ціна питання — від $399. У комплект також входить пробна версія Ally Pro, що пропонує розширені можливості для кастомізації. Поставки новинки заплановані на жовтень 2025 року.
За матеріалами:
mezha.media
