ТОП-10 найпопулярніших нових легковиків жовтня: бестселери місяця (інфографіка) Вчора 19:07

Минулого місяця українці найчастіше купували кросовери — саме вони повністю сформували десятку найпопулярніших нових легковиків місяця.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Які легковики обирають українці

Як зазначають аналітики, у жовтні за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 38% українського ринку нових легковиків.

Першу сходинку посів електричний Volkswagen ID. Unyx — українці придбали 441 автомобіль. З невеликим відривом слідує Renault Duster — 432 авто.

Примітно, що до ТОП-10 нових легковиків жовтня потрапили одразу по дві моделі брендів BYD, Toyota та Volkswagen.

До цього Finance.ua зазначав , що у жовтні українці купили 7,8 тис. нових легкових автомобілів, що є найвищим показник за останні 13 місяців. Це на третину більше, порівняно з жовтнем минулого року, та на 14% більше, ніж у вересні 2025 року.

