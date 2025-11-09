0 800 307 555
ТОП-10 найпопулярніших нових легковиків жовтня: бестселери місяця (інфографіка)

Технології&Авто
287
Минулого місяця українці найчастіше купували кросовери — саме вони повністю сформували десятку найпопулярніших нових легковиків місяця.
Про це повідомили в «Укравтопромі».

Які легковики обирають українці

Як зазначають аналітики, у жовтні за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 38% українського ринку нових легковиків.
Першу сходинку посів електричний Volkswagen ID. Unyx — українці придбали 441 автомобіль. З невеликим відривом слідує Renault Duster — 432 авто.
Примітно, що до ТОП-10 нових легковиків жовтня потрапили одразу по дві моделі брендів BYD, Toyota та Volkswagen.
ТОП-10 найпопулярніших нових легковиків жовтня: бестселери місяця (інфографіка)
До цього Finance.ua зазначав, що у жовтні українці купили 7,8 тис. нових легкових автомобілів, що є найвищим показник за останні 13 місяців. Це на третину більше, порівняно з жовтнем минулого року, та на 14% більше, ніж у вересні 2025 року.
Авто
Також за темою
Також за темою
