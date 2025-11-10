British Airways облаштує свої літаки інтернетом від Starlink

British Airways облаштує свої літаки інтернетом від Starlink
Власник British Airways, авіагрупа IAG SA, уклав угоду із SpaceX щодо забезпечення Starlink у літаках усіх п’яти авіакомпаній, що входять до групи.
Про це повідомляє Bloomberg.
Starlink у понад 500 літаках
За даними IAG, технологія Starlink буде встановлена більш ніж на 500 літаках Boeing і Airbus, які виконують як далекомагістральні, так і короткомагістральні рейси.
Пасажири зможуть користуватися послугою вже з наступного року.
Фінансові умови угоди компанії не розголошують. До групи IAG, окрім British Airways, входять також Aer Lingus, Iberia, Vueling Airlines і Level.
Таким чином, IAG приєдналася до авіакомпаній Virgin Atlantic, Air France-KLM і United Airlines, які також уклали угоди зі Starlink, щоб замінити дорогі та малоефективні системи Wi-Fi.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що CEO Amazon Енді Джессі підтвердив, що сервіс супутникового інтернету Project Kuiper планується запустити в комерційну бета-версію в кінці цього року або на початку 2026 року. Вона буде доступна не лише в США.
