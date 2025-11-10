0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Власники Tesla незабаром зможуть писати повідомлення за кермом

Технології&Авто
70
Власники Tesla незабаром зможуть писати повідомлення за кермом
Власники Tesla незабаром зможуть писати повідомлення за кермом
Ілон Маск заявив, що вже «за місяць-два» власники автомобілів Tesla із системою Full Self-Driving (FSD) зможуть писати повідомлення під час руху, оскільки машини зможуть керуватися без участі водія. За його словами, компанія вийде на 4-й рівень автономності, хоча наразі автомобілі Tesla мають лише другий рівень.
Про це Маск сказав на щорічних зборах акціонерів Tesla, повідомляє TechCrunch.

Нові плани Tesla

Маск також анонсував початок виробництва роботаксі Cybercab до квітня 2026 року — без керма, педалей і дзеркал. За його словами, Tesla зможе випускати одну машину «кожні 10 секунд».
Крім того, Маск пообіцяв презентувати літаючий автомобіль 1 квітня 2026 року та за рік розпочати виробництво.
Читайте також
Під час виступу поруч стояв робот Optimus, якого Маск назвав «найбільшим продуктом усіх часів». Tesla планує випускати до мільярда таких роботів на рік.
Акціонери також схвалили пакет винагороди Маска до трильйона доларів, якщо компанія досягне ринкової вартості у $8,5 трильйона та продасть мільйон роботів Optimus. Станом на зараз ринкова вартість Tesla складає приблизно $1,01 трлн.
За матеріалами:
theБабель
tesla
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems