Власники Tesla незабаром зможуть писати повідомлення за кермом
Ілон Маск заявив, що вже «за місяць-два» власники автомобілів Tesla із системою Full Self-Driving (FSD) зможуть писати повідомлення під час руху, оскільки машини зможуть керуватися без участі водія. За його словами, компанія вийде на 4-й рівень автономності, хоча наразі автомобілі Tesla мають лише другий рівень.
Про це Маск сказав на щорічних зборах акціонерів Tesla, повідомляє TechCrunch.
Нові плани Tesla
Маск також анонсував початок виробництва роботаксі Cybercab до квітня 2026 року — без керма, педалей і дзеркал. За його словами, Tesla зможе випускати одну машину «кожні 10 секунд».
Крім того, Маск пообіцяв презентувати літаючий автомобіль 1 квітня 2026 року та за рік розпочати виробництво.
Під час виступу поруч стояв робот Optimus, якого Маск назвав «найбільшим продуктом усіх часів». Tesla планує випускати до мільярда таких роботів на рік.
Акціонери також схвалили пакет винагороди Маска до трильйона доларів, якщо компанія досягне ринкової вартості у $8,5 трильйона та продасть мільйон роботів Optimus. Станом на зараз ринкова вартість Tesla складає приблизно $1,01 трлн.
