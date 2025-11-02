Продажі Tesla скорочуються другий рік поспіль
Продажі Tesla продовжують падати вже другий рік поспіль — у першій половині 2025 року поставки зменшилися на 13%. Компанія втрачає частку ринку у США, Європі та Китаї через зростаючу конкуренцію з боку китайського гіганта BYD, застарілу модельну лінійку та скорочення державних субсидій.
Про це повідомляє Bloomberg.
Чому скорочуються продажі Tesla
Основні проблеми компанії посилилися через політичну активність Ілона Маска, його конфлікт з адміністрацією Дональда Трампа та нові мита на електромобілі, які вдарили по імпорту.
Крім того, прибутки Tesla від продажу екологічних кредитів скоротилися, тоді як витрати компанії зросли на сотні мільйонів доларів.
У Європі зафіксовано падіння реєстрацій нових автомобілів Tesla майже на третину, а в Китаї поставки з шанхайського заводу зменшувалися протягом більшості місяців 2025 року.
Конкуренти активно розширюють асортимент і знижують ціни, тоді як Tesla продовжує покладатися на обмежену кількість моделей — Model 3, Model Y, S, X та Cybertruck.
Попри обіцянки Маска створити «доступний електромобіль», компанія натомість випускає лише здешевлені версії Model 3 і Y, вартість яких стартує від близько $40 тис.
Щоб компенсувати падіння продажів, Tesla намагається освоїти нові ринки, зокрема Індію, однак ціни там залишаються надто високими для місцевого покупця.
У Китаї компанія робить ставку на локалізацію — інтегрує китайські системи штучного інтелекту й випускає шестимісну версію Model Y, однак попит залишається стриманим.
Інвестори покладають надії на розвиток напрямів роботаксі та роботів Optimus, але доки попит на основні моделі продовжує падати, майбутнє Tesla залишається невизначеним.
