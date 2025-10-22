Tesla чи Nissan: регіони-лідери з реєстрацій електромобілів та їх бестселери (інфографіка) Сьогодні 20:00 — Технології&Авто

Tesla чи Nissan: регіони-лідери з реєстрацій електромобілів та їх бестселери (інфографіка)

За даними Укравтопром, з січня по вересень 2025р. український автопарк поповнили майже 56 тис. авто на електротязі (BEV).

Нові авто

Найпопулярнішим електромобілем на ринках Києва, Київської, Львівської, Одеської областей став BYD Song Plus.

На Дніпропетровщині частіше обирали VOLKSWAGEN ID.Unyx.

Вживані авто

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:

TESLA Model Y -в м. Києві та області, і на Дніпропетровщині;

TESLA Model 3 — на Львівщині;

NISSAN Leaf — в Одеській обл.

Ми писали , що найпрозоріші ринки вживаних знаходяться в Західній Європі та Скандинавії. Причини — менша залежність від імпорту, вищий рівень життя й більша прозорість автомобільних даних. Чим більше авто імпортує країна і чим складніша її економічна ситуація, то вищий ризик афер.

Україна посіла 25-те місце з 25 країн. Серед сусідів України Польща посіла 17-те місце, а Румунія — 22-ге.

В Україні досі продаються автомобілі зі скрученим пробігом. Цього року 9,5% перевірених транспортних засобів мали ознаки махінацій з одометром. Середнє скручування пробігу становило 92 400 км.

Середній вік перевірених в Україні автомобілів — 10,6 року, тоді як у 2024 році цей показник становив 10,5 року. Тобто українські покупці віддають перевагу старішим транспортним засобам.

