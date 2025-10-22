Рейтинг країн щодо прозорості ринку вживаних автівок (інфографіка) Сьогодні 09:03 — Технології&Авто

Рейтинг країн щодо прозорості ринку вживаних автівок (інфографіка)

Найпрозоріші ринки вживаних знаходяться в Західній Європі та Скандинавії. Причини — менша залежність від імпорту, вищий рівень життя й більша прозорість автомобільних даних. Чим більше авто імпортує країна і чим складніша її економічна ситуація, то вищий ризик афер.

Україна посіла 25-те місце з 25 країн. Серед сусідів України Польща посіла 17-те місце, а Румунія — 22-ге.

Про це пише компанія carVertical , яка проводить щорічний аналіз прозорості європейського ринку транспортних засобів, щоб визначити найризикованіші країни для купівлі вживаних автомобілів.

Тенденції в Україні

В Україні досі продаються автомобілі зі скрученим пробігом. Цього року 9,5% перевірених транспортних засобів мали ознаки махінацій з одометром. Середнє скручування пробігу становило 92 400 км.

«Купуючи вживаний автомобіль, водії часто мають певні очікування щодо пробігу. Дехто хоче модель, що пройшла менше ніж 100 000 км, тоді як для інших прийнятним лімітом є 200 000 км. Автомобілі зі значним пробігом важче продати, тож нечесні на руку продавці скручують показники, щоб підвищити привабливість авто й збільшити прибуток», — каже Матас Бузеліс, автомобільний експерт carVertical.

Імпорт

Імпорт також має значний вплив на ринок України — 78,4% перевірених авто були ввезені з-за кордону. На жаль, серед імпортованих авто частіше трапляються випадки скручування пробігу чи прихованих пошкоджень.

Згідно з дослідженням, 54,7% транспортних засобів в Україні мали історію пошкоджень проти 48,8% у 2024 р.

Середня сума страхових виплат сягнула 3 600 євро (174 000 грн).

Середній вік перевірених в Україні автомобілів — 10,6 року, тоді як у 2024 році цей показник становив 10,5 року. Тобто українські покупці віддають перевагу старішим транспортним засобам.

Найпрозоріші ринки

Велика Британія знову посіла перше місце за індексом прозорості. Лише 2,3% авто мали скручений пробіг, і лише 17% мали записи про пошкодження. Оскільки Велика Британія є однією з небагатьох країн Європи з лівостороннім рухом, вона менш залежна від імпорту. Лише 2,3% транспортних засобів надходили з-за кордону, тож ризики для місцевих покупців були порівняно низькими.

ТОП-5 країн

Італія, Німеччина, Швейцарія, Франція увійшли до п’ятірки найпрозоріших ринків.

Швеція, що торік посідала 5-те місце, вийшла на 10-те — через розширення імпорту, збільшення кількості пошкоджених авто й вищі показники скручування пробігу.

Португалія — ще одна країна зі значним падінням рейтингу, що посіла 16-те місце, порівняно з 11-м минулого року.

Хорватія продемонструвала найбільше покращення і піднялася з 15-го місця на 11-те.

Найбільш ризиковані

П’ятірка найменш прозорих країн залишається незмінною з минулого року.

Україна посідає останнє місце. Перед нею йдуть Латвія, Литва, Румунія та Естонія.

Ці ринки мають спільні риси: значна частка імпортованих авто, старіший автопарк, поширене скручування пробігу й висока кількість авто з пошкодженнями.

Країни не завжди обмінюються даними про транспортні засоби, тобто чимало записів про пробіг чи пошкодження не оцифровуються. ЄС не має єдиного підходу до відстеження продажів авто, що полегшує приховування такої недоброчесної практики.

Показники скручування пробігу

Україна — 9,5%,

Латвія — 10,8%,

Литва — 7%,

Румунія — 7,5%,

Естонія — 5,9%.

Показники імпорту: від 61% в Румунії до 78% в Україні.

Як розраховується індекс прозорості

Компанія carVertical у межах дослідження проаналізувала звіти про історію транспортних засобів, придбаних у період з вересня 2024 року до серпня 2025 року включно. Індекс прозорості містить шість показників:

● відсоток автомобілів зі скрученим одометром;

● середнє значення скручування пробігу в кілометрах;

● відсоток пошкоджених транспортних засобів;

● середня вартість пошкоджень;

● частка імпортованих вживаних авто;

● середній вік перевірених автомобілів.

