10 найпопулярніших вживаних авто, які продаються найшвидше — Finance.ua

10 найпопулярніших вживаних авто, які продаються найшвидше
Попри зростання цін на нові автомобілі, ринок вживаних авто залишається популярним.
Експерти назвали найшвидше продавані вживані авто у 2024 році, пише видання Express.
Зазначається, що покупці спокійно заплатять більше середньої вартості за ці авто.
Джеймс Госкінг, директор роздрібної платформи з продажу вживаних авто AA Cars, зазначає, що позашляховики другий рік поспіль очолюють рейтинг авто, які найшвидше продаються.
Автівки користуються попитом у сімей, а компактні позашляховики стають особливо популярними, адже підходять для найрізноманітніших потреб і бюджетів.
Однак, попри те, що позашляховики розкуповують найшвидше, у списку десяти авто, які найбільше продаються, фігурують лише два — Land Rover Defender і Volkswagen Tiguan.
Лідери ринку
За даними AA Cars, уживана модель, яка продавалася найшвидше у 2024 році, — це Toyota C-HR, компактний кросовер, відомий своєю сміливою зовнішністю і надійною збіркою.
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Крім позашляховиків і компактних кросоверів, дослідження AA Cars показало, що моделі преміальних брендів також користувалися високим попитом на ринку старих авто у 2024 році.
Mercedes-Benz GLA став другим автомобілем у списку, багато хто обирає цей позашляховик за його зовнішній вигляд, вражаючі технології та значну кількість місця для пасажирів.
Mercedes-Benz A Class і GLC також увійшли в десятку найкращих, поряд з BMW 330, однією з найпотужніших версій знаменитої 3-Series, і X3.
Топ-10 найбільш продаваних вживаних авто:
- Toyota C-HR;
- Mercedes-Benz GLA;
- Kia Niro;
- Volvo XC40;
- Toyota Corolla;
- Hyundai Tucson;
- BMW 330;
- Mercedes-Benz A Class;
- BMW X3;
- Mercedes-Benz GLC.
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