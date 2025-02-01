10 найпопулярніших вживаних авто, які продаються найшвидше — Finance.ua

10 найпопулярніших вживаних авто, які продаються найшвидше Сьогодні 02:01 — Технології&Авто

10 найпопулярніших вживаних авто, які продаються найшвидше, Фото: freepik

Попри зростання цін на нові автомобілі, ринок вживаних авто залишається популярним.

Експерти назвали найшвидше продавані вживані авто у 2024 році, пише видання Express.

Зазначається, що покупці спокійно заплатять більше середньої вартості за ці авто.

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Джеймс Госкінг, директор роздрібної платформи з продажу вживаних авто AA Cars, зазначає, що позашляховики другий рік поспіль очолюють рейтинг авто, які найшвидше продаються.

Автівки користуються попитом у сімей, а компактні позашляховики стають особливо популярними, адже підходять для найрізноманітніших потреб і бюджетів.

Однак, попри те, що позашляховики розкуповують найшвидше, у списку десяти авто, які найбільше продаються, фігурують лише два — Land Rover Defender і Volkswagen Tiguan.

Лідери ринку

За даними AA Cars, уживана модель, яка продавалася найшвидше у 2024 році, — це Toyota C-HR, компактний кросовер, відомий своєю сміливою зовнішністю і надійною збіркою.

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Крім позашляховиків і компактних кросоверів, дослідження AA Cars показало, що моделі преміальних брендів також користувалися високим попитом на ринку старих авто у 2024 році.

Mercedes-Benz GLA став другим автомобілем у списку, багато хто обирає цей позашляховик за його зовнішній вигляд, вражаючі технології та значну кількість місця для пасажирів.

Mercedes-Benz A Class і GLC також увійшли в десятку найкращих, поряд з BMW 330, однією з найпотужніших версій знаменитої 3-Series, і X3.

Топ-10 найбільш продаваних вживаних авто:

Toyota C-HR;

Mercedes-Benz GLA;

Kia Niro;

Volvo XC40;

Toyota Corolla;

Hyundai Tucson;

BMW 330;

Mercedes-Benz A Class;

BMW X3;

Mercedes-Benz GLC.

УНІАН За матеріалами:

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